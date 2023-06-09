Seçimin ardından bir ilk: Kılıçdaroğlu, sessizliğini canlı yayında bozuyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimin ardından ilk kez canlı yayına katılacak. Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın tarihi ve saati belli oldu.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bir televizyon programında canlı yayına konuk olacak.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV canlı yayınına çıkacağını duyurdu.
Erdem mesajında şu ifadeleri kullandı: Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2023 Cuma günü(YARIN) Sözcü TV canlı yayınında Gazeteciler Uğur Dündar, Alişar Delek, İsmail Saymaz ve İpek Özbey’in sorularını yanıtlayacak. Program saati; 20:45
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