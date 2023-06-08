Genel Sekreter Uğur Poyraz'dan sert tepki: 'Samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır'

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Meral Akşener'e yönelik parti içinden gelen sert eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

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Genel Sekreter Uğur Poyraz'dan sert tepki: 'Samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır'

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin Erdoğan ve AKP'nin kazanması, muhalefet cephesinde iç tartışmalara neden oluyor. 

Başarısızlığın nedenleri aranırken; İYİ Parti'de kazanlar kaynamaya başladı. 

Seçimlerin hemen ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultay kararı alması eleştirileri azaltmadı. 

İYİ Parti'nin kurucularından Aytun Çıray'ın "Başıma tabanca dayasalar dahi kalkmam' denilen Millet İttifakı masasından kalkılmasıyla birlikte, Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, sonunda İYİ Parti Genel Başkanı’na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü. Ortaya çıkan bu bunalım ne yazık ki sadece İYİ Parti’ye değil cumhurbaşkanlığı seçim sürecine, dolayısı ile demokrasimizin ve gençlerimizin geleceğine zarar verdi" ifadeleri ile istifa etmesi de parti içerisindeki tartışmaların bir göstergesi olarak görüldü. 

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UĞUR POYRAZ'DAN SERT TEPKİ 

Akşener'e yönelik tepkilerin artmasının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından sert bir açıklamaya imza attı. 

Poyraz, "Parti içi demokrasiyi, terbiyesizlikle ve hepimiz için umut olan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener‘e karşı hadsizlikle karıştıranların hem kendi hayatlarına hem de büyük mücadeleler vererek kurduğumuz İYİ Parti‘mize de bir faydaları olamaz. Parti yetkili organları yerine sosyal medyayı başvuru merkezi yapmanın da bir samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır" ifadelerini kullandı.

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