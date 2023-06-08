Dikkat çeken çıkış: ABD'den 'Kürt devleti kurulmasını desteklemiyoruz' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Suriye'nin kuzeyinde ayrı bir devlet kurulmasını desteklemediklerini belirtti.

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Dikkat çeken çıkış: ABD'den 'Kürt devleti kurulmasını desteklemiyoruz' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Suriye'nin kuzeyinde ayrı bir devlet kurulmasını desteklemediklerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Patel açıklamasında, “Suriye'de ve bölgede kalıcı istikrarın ancak Suriye halkının iradesini temsil ettiğine inandığımız bir süreçte sağlanabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ESAD REJİMİYLE İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİNİ DESTEKLEMİYORUZ”

Patel ayrıca  "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bölgesel arenaya dönüyor ve bölgedeki ülkelerle ilişkilerini normalleştirme yolunda ilerliyor. ABD, Suriye'de kendisinin desteklediği Kürt yönetiminin Şam'la resmi ilişki kurması fikrini ve yarı-özerk bölgelerinin geleceğini, Beşar Esad'la görüşerek güvence altına almasını destekliyor mu? Kürtlere, Şam'a dönmeleri için yeşil ışık yaktınız mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Patel, “Kuzeydoğu Suriye'de ayrı bir devlet kurulmasını desteklemiyoruz. Suriye'de ve bölgede kalıcı istikrarın ancak Suriye halkının iradesini temsil ettiğine inandığımız bir süreçte sağlanabileceğine inanıyoruz. Bu da, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararında bahsediliyor. Dışişleri Bakanımız da açıkça söylemişti. Gerçek bir ilerleme olmadıkça ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı ile tutarlı olmadıkça, Beşar Esad rejimiyle ilişkilerin normalleşmesini desteklemiyoruz” diye belirtti. 

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