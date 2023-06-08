Fransa'da kriz çıkaran emeklilik reformuyla ilgili yeni gelişme

Fransa'da muhalefet, emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılmasını öngören yasa tasarısını geri çekti.

Fransa'da kriz çıkaran emeklilik reformuyla ilgili yeni gelişme

Fransa'da Meclis'te basına açıklama yapan LİOT grubu Başkanı Bertrand Pancher, sundukları tasarı metninden geriye sadece 2. maddenin kaldığını, dolayısıyla LİOT grubunun tasarıyı geri çektiğini açıkladı.

Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, dün söz konusu tasarıda emeklilik reformunun iptalini kapsayan 1. maddenin yeniden tasarı metnine eklenmesi yönündeki değişiklik taleplerini reddedeceğini açıklamıştı.

Braun-Pivet, tasarının 1. maddesinin anayasaya uygun olmadığı değerlendirmesinde bulunarak, bugün için ne olursa olsun mecliste emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılması için bir oylama olmayacağını söylemişti.

Meclis Başkanı'nın bu sözlerine muhalefet kanadından tepkiler gelmişti.

EMEKLİLİK REFORMU

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Polis, protestoculara sert müdahale etmiş, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan itibaren düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Kitlesel protesto ve yoğun muhalefete karşın kabul edilen yasanın geri çekilmesini öngören bir tasarı, 31 Mayıs'ta Ulusal Meclis Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmüştü. Meclis komisyonunda tasarının en önemli ve ilk maddesi çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

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