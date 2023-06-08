İrlanda, 350 mülteciyi barındıramadı: 1,5 milyon avro ödeyebilir

İrlanda, uluslararası koruma talep eden mültecilerin barındırılmasına yönelik AB'nin gönüllü dayanışma mekanizmasına (VSM) imza atan ülkeler arasında yer alıyor.

Independent Ireland gazetesinde yer alan habere göre, bu bağlamda, Birliğin söz konusu girişimine üye devletlerin, mültecileri barındırmaları ya da barındıramadıkları takdirde mali katkı payı ödemeleri gerekiyor.

AB'nin bu girişimi kapsamında 350 mülteciyi barındırmayı kabul eden İrlanda, Ukrayna'daki savaş ve diğer bölgelerden gelen sığınmacı sayısındaki artış nedeniyle mültecilerin gerekli barınma imkanını karşılayamadı.

Bu da İrlanda hükümetinin, mültecilerin başka ülkelere yerleştirilmesine yardımcı olmak üzere dayanışma programına 1,5 milyon avro katkıda bulunması gerektiği anlamına geliyor.

AB'YE MALİ KATKIDA BULUNMA KARARINI ÖZETLEYEN BİLDİRİ, BAKANLAR KURULUNA SUNULACAK

İrlanda Adalet Bakanlığı ile Çocuk, Eşitlik, Çeşitlilik, Entegrasyon ve Gençlik Bakanlığı, uluslararası koruma talep eden kişileri barındırmak için yeterli konaklama yeri bulunmaması nedeniyle AB'ye mali katkıda bulunma kararını özetleyen bir bildiriyi Bakanlar Kuruluna sunacak.

Entegrasyon Bakanlığından bir sözcü ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'dan kaçan insanların ve uluslararası koruma başvurusunda bulunanların sayısındaki öngörülemeyen büyük artış nedeniyle devletin 350 kişiye barınma sağlama kapasitesi ciddi bir baskı altında" ifadesini kullandı.

Sözcü, bakanların, hükümete, AB'nin gönüllü dayanışma mekanizması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmek için mali katkı sağlamayı tercih etmesini tavsiye edeceğini kaydetti.

İrlanda'da halihazırda 80 binden fazla mülteci ve sığınmacı bulunuyor.

Kaynak: AA