Kriz mi, başvurudaki artış mı? Schengen sorunu büyüyor, AB temsilcileri ne diyor?

GERÇEK GÜNDEM - Turizm şirketleri, seyahat acenteleri, iş insanları, sanatçılar ve vatandaşlar, AB üyeleri ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyelerini kapsayan bölgede bulunan ülkelere seyahat edilebilmesi için alınması gereken Schengen vizesi konusunda sorun yaşamaya devam ediyor.

Son zamanlarda özellikle Schengen vizesinden ret alan sanatçıların sayısı çok fazla. Onur Akın ve Volkan Konak’ın Schengen vize başvurularının iptalinden sonra Sumru Yavrucuk da vizeden ret almıştı. Konak, Almanya’nın vize başvurusunu reddettiğini ve bu nedenle konserini iptal etmek zorunda kaldığını söylemişti.

Vize şirketleri, Türkiye’de daha önce böyle bir vize krizinin yaşanmadığını belirtirken, AB ülkeleri temsilcileri sorun olmadığı konusunda açıklamalar yapmayı sürdürüyor. AB’den bu yönde açıklamalar yapılmasına karşın, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel arasındaki görüşmede de vize konusunun ele alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mayıs’ta katıldığı TOBB 79. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada da, vize sorununu ‘siyasi şantaj’ olarak tanımlamış ve “Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu en kısa sürede inşallah hal yoluna koyacağız " ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye’deki Schengen vizesi nedeniyle yaşanan sıkıntılar devam ederken, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Gerçek Gündem’in vize sorunu konusundaki sorularını yanıtladı.

“TÜRK VATANDAŞLARINA YÖNELİK KISITLAMA POLİTİKAMIZ YOK”

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, her vize başvurusunun kendi içinde dikkatlice incelendiğini belirterek, “Türkiye'den yapılan vize başvurularının kısıtlanmasına yönelik olarak kamuoyuna defalarca ifade ettiğim üzere bir politika kararı bulunmamaktadır. Üye devletlerin konsoloslukları sürekli olarak çalışmakta ve vize başvurularını geçmişte olduğu gibi şimdi de mümkün olan en hızlı şekilde işleme almaktadır” dedi.

“TÜRKİYE’YE ORTALAMADAN YÜZDE 20 YÜKSEK ORANDA VİZE VERİLDİ”

Schengen vize başvurularının reddedilme oranının 2022’de artmadığını söyleyen Büyükelçi Landrut, hatta oranların 2016'dan bu yana ilk kez düşerek, önceki yıldan ve küresel ortalamadan daha düşük olduğunu belirtti. Landrut, “Schengen ülkeleri Türkiye'de küresel ortalamadan yüzde 20 daha yüksek oranda çok girişli vize vermiştir” diye konuştu.

“HİÇ KİMSE HİZMETLERİ ASKIYA ALMADI”

2023 yılının ilk aylarında konsoloslukların beklentileri karşılayabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade eden Landrut, vize hizmetlerinin askıya alınması için hiçbir politikanın uygulanmadığının bir kez daha altını çizdi:

“Hiç kimse hizmetleri askıya almadı. Aslında yaz dönemi her zaman çok yoğundur. Dış hizmet sağlayan kurumlardaki randevu sürelerini kısaltmak için de çok sıkı çalışıyoruz.”

“ELİMİZDE TOPLU VERİLER YOK”

Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, 2022 yılında Türkiye’deki Schengen vizesi başvurularının 2021 yılına kıyasla üç katına çıktığını da belirterek, “Elimizde toplu veriler yok ancak değerlendirmemiz bu yılın ilk ayında önceki yıllara kıyasla olağanüstü bir durumun olmadığı yönünde” dedi.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VERİLEN VİZE SAYILARINI PAYLAŞTI

Gerçek Gündem’in sorularına yazılı bir açıklama ile yanıt veren Almanya Dışişleri Bakanlığı ise, 2019, 2022 ve 2023 yılında Türk vatandaşlarına verilen Schengen vize sayılarını paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Ocak 2023’ten Mayıs ayına kadar Schengen vizesi alan Türklerin sayısı 97 bin 858.

2019 Ocak’tan Mayıs ayına kadar 98 bin 543 Schengen vizesi verilirken, 2022’de yine Ocak-Mayıs ayları arasında 60 bin 415 Türk vatandaşı Schengen vizesi aldı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN SONRA 10 BİNDEN FAZLA TÜRKE VİZE VERİLDİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 6 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinden sonra ise 10 binden fazla Türk vatandaşına vize verildi.

Depremden etkilenenler için hızlandırılmış ve basitleştirilmiş vize prosedürünün uygulandığını belirten Dışişleri Bakanlığı, bu prosedürün Türk vatandaşlarına vize verilmesi için kullanıldığını ifade etti.

“RET ORANLARINI GÜVENLİK NEDENİYLE AÇIKLAYAMAYIZ”

Gerçek Gündeme konuşan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Yanlış yorum ve sonuçların Federal Hükümetin dış politika çıkarları üzerinde olumsuz etkileri olabileceği ve ayrıca vize dairelerimizdeki çalışanların güvenliğini de tehlikeye atabileceği endişesi nedeniyle Schengen vizesi ret oranını yayınlayamıyoruz” açıklamasını yaptı.

“TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİNDE OLUMSUZ BİR ETKİ YARATMAZ”

Türkiye’deki vize ofislerinin ret oranının son yıllarda arttığını belirten Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Türkiye'deki diğer Schengen temsilciliklerimizde de vize ofislerimizin ret oranı son yıllarda arttı. Ancak verilen vizelerin sayıları da göz önünde bulundurulduğunda bunun Türk-Alman ilişkileri üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu söylenemez” ifadelerini kullandı.

VİZE BAŞVURU SAHİPLERİNİN RET GEREKÇELERİ NELER?

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, vatandaşların ret alma nedenlerini başvuranların eksik ile yanlış bilgi vermesi, başvuru sahibinin ekonomik yönden kötüleşmesi ve sahte belge sunulması olarak sıraladı:

“Başvuru sahibinin ekonomik durumunun kötüleşmesi gibi kişisel koşullardaki bir değişiklik, gerekli mali kanıtları sunmayı veya seyahati finanse etmeyi daha zor hale getirebilir. Vize ofislerimizin değerlendirmesine göre, eksik, anlaşılmaz veya kısmen sahte başvuru belgeleri de artan ret oranının bir nedeni. Ancak, biz vize başvurularının reddedilme nedenlerini istatistiksel olarak kaydetmiyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem