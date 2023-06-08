Fransa'da bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Fransa’nın Annecy bölgesindeki bir parkta gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

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Fransa'da bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Fransa’nın Annecy bölgesindeki bir parkta gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Başbakan Elisabeth Borne'nin saldırının olduğu bölgeye doğru yola çıktığı öğrenildi.

Fransa'nın güneydoğusundaki Annecy bölgesinde bulunan bir parkta bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin yaralandığını, saldırganın polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne olay yerine doğru yola çıkarken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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