Can Atalay için İstanbul Adliyesi'nde özgürlük çağrısı: Esir tutulan haktır

Milletvekilliği seçimlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. döneminde görev alacak isimler Genel Kurul'da yemin ederek görevine başlarken, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay ise cezaevinden tahliye edilmedi ve görevine başlayamayan tek milletvekili oldu.

Gezi Davası kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası nedeniyle Silivri Cezaevi'nde bulunan Atalay'ın mazbatası, 25 Mayıs tarihinde alındı ve hemen ardından tahliyesi için Yargıtay'a başvuruda bulunuldu. Yapılan başvuruya rağmen TİP Milletvekili Can Atalay tahliye edilmezken, dün TİP tarafından 36 ilde eylem yapıldı ve hukuk örgütleri de tahliye talebiyle ortak açıklama yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılması talebiyle ortak açıklama yapan hukuk örgütleri de bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi ve "Can Atalay'a özgürlük" talebiyle basın açıklaması yaptı.

TİP Milletvekili Serra Kadıgil gerçekleştirdiği basın açıklamasında; "Esir tutulan halktır" vurgusu yaptı.