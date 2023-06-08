Can Atalay için İstanbul Adliyesi'nde özgürlük çağrısı: Esir tutulan haktır

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılması talebiyle hukuk örgütleri bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelerek "Can Atalay'a özgürlük" talebiyle basın açıklaması yapıyor.

Son Güncelleme:

Milletvekilliği seçimlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. döneminde görev alacak isimler Genel Kurul'da yemin ederek görevine başlarken, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay ise cezaevinden tahliye edilmedi ve görevine başlayamayan tek milletvekili oldu.

Gezi Davası kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası nedeniyle Silivri Cezaevi'nde bulunan Atalay'ın mazbatası, 25 Mayıs tarihinde alındı ve hemen ardından tahliyesi için Yargıtay'a başvuruda bulunuldu. Yapılan başvuruya rağmen TİP Milletvekili Can Atalay tahliye edilmezken, dün TİP tarafından 36 ilde eylem yapıldı ve hukuk örgütleri de tahliye talebiyle ortak açıklama yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılması talebiyle ortak açıklama yapan hukuk örgütleri de bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi ve "Can Atalay'a özgürlük" talebiyle basın açıklaması yaptı.

TİP Milletvekili Serra Kadıgil gerçekleştirdiği basın açıklamasında; "Esir tutulan halktır" vurgusu yaptı. 
 
 
Etiketler
Türkiye İşçi Partisi - TİP Can Atalay Gezi davası
Son Güncelleme:
Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresiyle yaptığı görüşmeyi yazdı: "Bir daha aday olmayacağım" Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresiyle yaptığı görüşmeyi yazdı
CHP'li Ağbaba'dan emeklilerin bayram ikramiyelerinin 15 bin TL olması için kanun teklifi CHP'li Ağbaba: Emekli ikramiyelerinin 15 bin TL olarak ödenmesi için kanun teklifimizi sunduk
Besin değerini yok etmeyin - Mantarı hızlıca temizleme tekniği Besin değerini yok etmeyin - Mantarı hızlıca temizleme tekniği
Nilsu Berfin Aktaş'ın hayranları yıkıldı... FOX TV'de daha yeni dizisi başlayacaktı Nilsu Berfin Aktaş'ın hayranları yıkıldı... FOX TV'de daha yeni dizisi başlayacaktı
ÇOK OKUNANLAR
Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Emekli maaşı zammında son rakam netleşti: İşte hesaplara yatacağı tarih Emekli maaşı zammında son rakam netleşti
Verilerle açıkladı: SGK Başuzmanı en düşük emekli ve memur maaşına ilişkin rakam verdi! SGK Başuzmanı en düşük emekli ve memur maaşına ilişkin rakam verdi!
Tüm dünyayı alarma geçiren haber: Baba Vanga'nın 2023 kehaneti gerçek mi oluyor? Tüm dünyayı alarma geçiren haber: Baba Vanga'nın 2023 kehaneti gerçek mi oluyor?
Onlara karşı koymak mümkün değil: En seksi burçlar açıklandı En seksi burçlar açıklandı