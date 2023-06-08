Hatay Milletvekili Can Atalay için özgürlük talebine polis ve 'özel güvenlik' müdahalesi

Hatay’dan Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu Can Atalay’ın halen cezaevinden tahliye edilmemesine yönelik tepkiler sürüyor. Hukukçular 7 ilde Can Atalay için eşzamanlı eylem düzenledi.

Atalay için Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen hukukçulara polis müdahale etti.

Türkiye İşçi Partisi tarafından yapılan açıklamada; "Ankara Adliyesi’nde Hatay Milletvekilimiz Av. Can Atalay’ın serbest kalması için basın açıklaması düzenleyen avukatlara ve hukuk meslek örgütlerine polis ve özel güvenlik saldırdı. Can Atalay'a Özgürlük için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz!" ifadeleri kullanıldı.

Ankara Adliyesi’nde Hatay Milletvekilimiz Av. Can Atalay’ın serbest kalması için basın açıklaması düzenleyen avukatlara ve hukuk meslek örgütlerine polis ve özel güvenlik saldırdı.#CanAtalayaÖzgürlük için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz! pic.twitter.com/NkZ4NnmE3T — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) June 8, 2023

GÖREVİNE BAŞLAYAMAYAN TEK MİLLETVEKİLİ: CAN ATALAY

Milletvekilliği seçimlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. döneminde görev alacak isimler Genel Kurul'da yemin ederek görevine başlarken, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay ise cezaevinden tahliye edilmedi ve görevine başlayamayan tek milletvekili oldu.