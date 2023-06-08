Sarıgül kararını verdi: Türkiye Değişim Partisi, CHP ile birleşiyor

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, partisinin CHP’ye katılacağını açıkladı.

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Sarıgül kararını verdi: Türkiye Değişim Partisi, CHP ile birleşiyor

CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, açıklamalarda bulundu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül partisinin CHP’ye katılma kararını aldığını duyurdu.

Sarıgül, kararla ilgili, “Bugün TDP için demokrasi adına, özgürlükler adına çok önemli bir gün. Hayatta bazı dönüm noktaları vardır. Yaşamın hangi noktasında nerede olursam olayım siyaset vefadır, mertliktir, omurgası olmaktır. İnsan hayatında önemli kararlar alması gereken zamanlar vardır. Devletler ve partiler de böyledir. Olaylar ve gelişmeler partileri bir noktaya getirir. Bir karar vermek zorunda kalırlar ve verdikleri kararla tarihe geçerler. Arkanıza yaslanır ve kurulduğumuzdan bugüne yaşananları gözden geçirin. Hem oy pusulasında hem de Türkiye siyasetinde TDP’ye yer açtık. Çözüm önerilerini ortaya koyduk, şan şöhret peşinde koşmadık. Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmedik” diye konuştu.

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