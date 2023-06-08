Sezgin Baran Korkmaz'ın ‘kara para aklama’ davasında karar çıkmadı

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişi ile bunlarla bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında, ABD'den haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan açılan davaya devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Jacob Ortell Kıngston ve Levon Termendzhyan'ın hakkındaki yakalama, SBK Holding'in sahibi Korkmaz için ise tutuklamaya yönelik yakalama kararlarının infazının beklenilmesine hükmetti.

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Doğa Doğan'ın avukatı Ali Arslan, müvekkilinin dava dosyasına konu suçla alakası olmadığını belirterek, müvekkilinin mağdur olduğunu savundu.

Arslan, hesaplarına uygulanan tedbirlerin ticari hayatını etkilemesi sebebiyle müvekkiline uygulanan tüm tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

Sezgin Baran Korkmaz ve SBK Holding'in avukatı Murat Volkan Dülger ise Korkmaz’ın hali hazırda Amerika'da tutuklu olduğunu ifade ederek, hakkında yakalamaya yönelik çıkarılan kırmızı bülten kararının kaldırılmasını istedi.

Müvekkili hakkında uygulanan mali tedbirlerin ailesinin yaşamasını zorlaştırdığını öne süren Dülger, tüm bu tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

SBK Holding Anonim Şirketi avukatı Ahmet Soydan ABD'ye yazılan istinabe sonucunun beklenmesini istedi.

Haklarında yurt dışı çıkış yasağı bulunan sanıkların avukatları da bu kararın kaldırılmasını talep etti.

Dosyada "malen sorumlu" sıfatı bulunan Heksagon Mühendislik ve Tasarım Anonim Şirketi-TAYSAD OSB Şubesi avukatı Murat Hızal, şirketin ortakları İnan Kıraç ve Jan Nahum'un aralarındaki bazı sebeplerden dolayı Kıraç'ın hisselerinin tamamını SBK Holding Anonim Şirketi'ne devrettiğini anlattı.

Şirketin devredilmesinin ardından faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Hızal, "Devam ederken SBK Holding hisse, sermaye arttırımı yapmıştır, yüzde 87'ye kadar çıkarmıştır. Neredeyse tek pay sahibi olabilecek konuma gelmiştir. Bu işlemlerin hepsi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurulu (SDDK) onaylı. Bu dönemde SBK hakkında bir soruşturma yok." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme sanıklar Jacob Ortell Kıngston ve Levon Termendzhyan’ın hakkındaki yakalama, Sezgin Baran Korkmaz için tutuklamaya yönelik yakalama kararlarının infazının beklenilmesine hükmetti.

ABD'de bulunan bu sanıkların savunmalarının tespit edilebilmesi için bu ülkeye yazılan adli yardım talebinin sonucunun beklenilmesine karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebini reddedip duruşmayı 18 Ocak 2024'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova ile tutuksuz sanıklar Kamil Feridun Özkaraman, Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'in "suçun konusunu oluşturan mal varlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

ABD uyruklu yakalamalı sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen), "bir suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak" suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, tutuksuz sanık Doğa Doğan'ın "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme" gerekçesiyle 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, bu sanıkların süreli hapis cezasına mahkumiyetleri halinde elde ettikleri maddi menfaat-ekonomik kazançlarının zorla alımına (müsadere) karar verilmesi, "malen sorumlu olarak" belirtilen SBK Holding'in de yer aldığı 6 şirket ile ilgili de özel hukuk tüzel kişileri olarak faaliyet izinlerinin iptaline yönelik karar alınması isteniyor.

Ayrıca MASAK tarafından tanzim edilen "aklama incelemesi" raporuna göre, suça özgülenen şirketlerden Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık Yönetim AŞ'nin suçta kullanıldıklarına dair yoğun tespitlerin elde edilmesi sebebiyle zorla alımı talep edilen iddianamede Mega Varlık Yönetim AŞ'de yapılan aramada el konulan, şirkete ait 42 bin 500 Kazakistan tengesi, 3 bin 320 avro, 11 bin 340 lira, 400 sterlin ve 9 bin 415 doların da zorla alımına hükmedilmesi isteniyor.