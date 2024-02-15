CHP seçim videosunu yayınladı

CHP, 31 Mart yerel seçimleri için seçim videosunu yayınladı. CHP lideri Özgür Özel, videoyu "İşimiz gücümüz Türkiye!" sözleriyle paylaştı.

CHP seçim videosunu yayınladı

31 Mart Yerel seçimleri yaklaşırken partiler hazırlıklarını sürdürüyor. CHP de bugün seçim videosunu Genel Başkan Özgür Özel'in yayınladığı videoyla paylaştı.

"Türkiye İttifakı" adı verilen videoda Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Candan Eryücer, Muhuttin Böcek, Ayşe Ünlüce gibi aday gösterilen büyükşehir belediye başkanları eşlik etti.

Usta sanatçı Barış Manço'nun "Anlıyorsun Değil mi?" şarkısına yeniden güfte yazılarak yayınlanan videoyu Özel, "İşimiz gücümüz Türkiye!" sözleriyle paylaştı.

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