CHP MYK’da Kurultay Davası Masada… PM 23 Ekim’de Toplanacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün gerçekleştirdiği toplantıda yoğun bir gündemi masaya yatırdı. Yaklaşık dört saat süren toplantıda dış politika gelişmelerinden kurultay sürecine, ekonomiden Meclis takvimine kadar birçok başlık değerlendirildi.

ÖZEL’İN YURT DIŞI TEMASLARI GÜNDEMDEYDİ

MYK toplantısında, Genel Başkan Özgür Özel’in yurt dışı temasları hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Özellikle Filistin-İsrail hattında ateşkes sonrası yaşanan gelişmeler ve KKTC'de yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri toplantının dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

GÖZLER 24 EKİM DAVASINDA…

Partinin 39. Olağan Kurultay süreci ve 24 Ekim’de görülecek olan, 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptaline ilişkin dava, MYK’nın öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. CHP’li kurmaylar, il kongrelerinin tamamlanmasıyla birlikte kurultay delegelerinin de yenileneceğine dikkat çekerek, “İl kongrelerimiz bitince yeni kurultay delegelerimiz de seçilmiş olacak. Doğal olarak da 24’ündeki dava konusuz kalacak. Bundan sonraki tartışmalar olursa bile bireysel olur” değerlendirmesinde bulundu.

Kurmaylar, olası tartışmaların ancak bireysel düzlemde kalabileceğini belirterek, “Şimdi kurultay delegeleri de belirlenince bu sefer konuya mahal hiçbir şey kalmamış olacak” dedi.

‘KAYYUM ATAMASI İHTİMALİ ZERRE KADAR YOK’

CHP kurmayları, açılan davaya ilişkin olarak iki olağanüstü kurultayın yeterli hukuki dayanağı sağladığını ifade ederek, “Zaten iki kere olağanüstü kurultay yaptık. Delege şaibe suçlamasını düşürdü” dedi.

Kurmaylar, davanın hukuki açıdan artık geçerliliğini yitirdiğini şu sözlerle vurguladı:

“İki olağanüstü kurultay olağan kurultayı ‘yok hükmü’ne düşürdü. Yok hükmünde konusuz bir şeye niye kayyum ataması yapılsın? Yani olmayan bir şeyin tartışmasını yapmak doğru değil. Kayyum atanması ya da mutlak butlan ihtimali zerre yok”.

Ayrıca CHP’nin Parti Meclisi’nin 23 Ekim Perşembe günü toplanarak olağan kurultay tarihini belirlemesi bekleniyor.

‘BEKLENTİMİZ DAVA DÜŞSÜN’

24 Ekim’deki davaya ilişkin CHP’nin tavrı net: sürecin artık sona ermesi. Kurmaylar, olası bir erteleme kararı ihtimalini de değerlendirerek, “Bizim beklentimiz artık davanın düşmesi. Ama CHP’yi bu gündeme hapsetmek istiyorlar. Genel Başkanımız o yüzden sürekli ‘Sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir dava’ diyor. Bir ertleme kararı çıkarsa bunun için çıkar sadece. Ama biz bunu beklemiyoruz” dedi.

CHP MYK’da ayrıca ekonomi, sağlık ve eğitim başlıkları da detaylı şekilde ele alındı. Yaklaşan TBMM bütçe görüşmeleri ve Meclis gündemi de toplantıda değerlendirilen diğer başlıklar arasında yer aldı.

Kaynak: ANKA