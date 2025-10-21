Bakan Tunç Duyurdu: CHP'li Başarır Hakkında Soruşturma!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğinde çirkin ifadelerdir. Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez" ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Partisinin 39. Olağan Bursa İl Kongresi'ne katılan Başarır, kürsüde Bursa delegelerine hitap ederken, hakkında soruşturma açılmasına neden olan şu ifadeleri kullanmıştı: "Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da, beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Biz kazanacağız hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi."

