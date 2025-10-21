CHP’li Başarır’ın Sözlerine AKP’den Peş Peşe Sert Tepki

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği sözlere AKP’den peş peşe tepki geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür" değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, şunları söyledi: "CHP yöneticileri muhalefet yapma adına 'husumet şebekesi' gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin, milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz. CHP yönetimi artık kendilerini 'siyasi parti' yöneticisi olmaktan çıkarmış, 'husumet üretim merkezi' haline getirmiştir. Bu husumet kadrosunun, Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz."

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

"CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın son hezeyanları, maalesef siyasetin giderek daha fazla seviyesiz ve ucuz ajitasyonun diliyle kirletildiğini bir kez daha ortaya koyuyor" diyen Ala, Başarır'ın kullandığı üslubun demokratik rekabetin zarafetinden, fikir mücadelesinin asaletinden tamamen uzak, siyaset değil, sokak arası kabadayılığını andıran bir söylem biçimi olduğunu belirtti.

‘TEMSİL ETTİKLERİ HALKA DA SAYGISIZLIK’

Efkan Ala, "Bu müptezellik, bu seviyesizlik, sahibinin bayağılığını ve alçaklık seviyesini gösterir. Aynıyla iade ediyoruz. Cumhuriyetimizin saygın makamlarına, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına yöneltilen bu seviyesiz hitap biçimi, muhalefet zannıyla kin kusmanın tipik bir tezahürüdür. Üstelik bu tavır, siyaseti bir fikir mücadelesi olmaktan çıkarıp bir nefret arenasına dönüştürmektedir. Bu, her şeyden önce temsil ettiğini iddia ettiği halka da saygısızlıktır. Başarır'ın dili, eleştiri sınırlarını aşarak ahlaki meşruiyetini kaybetmiş bir saldırganlığa ve müptezelliğe dönüşmüş durumda. Demokrasi, hakaretle değil, fikirle büyür, muhalefet, çirkin sözlerle değil, vizyonla anlam kazanır. Ancak belli ki bazıları kendi fikri yetersizliklerini bu tür çirkin ifadelerle perdelemeyi siyaset sanıyor” ifadelerini kullandı.

‘SİYASET, SOKAK JARGONUNA DEĞİL, FİKRİN VAKARINA YASLANIR’

Siyasetin onurunun, söylemin vakarında gizli olduğunun belirten Ala, şunları söyledi: "Başarır'ın bu üslubu hem kendi partisine hem de siyaset geleneğimize zarar vermektedir. Millet, kimin dürüstçe memleket meselesi konuştuğunu, kiminse sahne arkasında öfke ve kinle rol yaptığını çok iyi bilmektedir. Bu ülke, çürümüş bir zihniyetin siyasal meşruiyet kılıfına sokulmasına daha fazla izin vermeyecektir. Gerçek siyaset, sokak jargonuna değil, fikrin vakarına yaslanır. Başarır gibilerinin anlamadığı da tam olarak budur."

‘NEFRET DİLİNİN SON ÖRNEĞİDİR’

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, da Başarır’ın açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.

"CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın ne söylemek istediği belli, kelime oyunu yapabilecek bir ince zekaya sahip değil. Kullandığı hadsiz ve küstah ifadeler, siyasetin seviyesini düşüren bir nefret dilinin son örneğidir" ifadesini kullanan Yayman, şaibeli kurultay sonucunda iş başına gelenlerin Türk siyasetine dair söyleyeceklerinin hiçbir kıymetinin olmadığını ifade etti.

Hüseyin Yayman, şunları kaydetti:

"20 yılı aşkın süredir her seçimde milletten gereken cevabı alanlar, hala aynı kin, aynı nefret, aynı hazımsızlıkla hareket ediyor. CHP tam 75 yıldır tek başına iktidar olamıyor. Çünkü milletimiz sizin ne mal olduğunuzu çok iyi biliyor. Demokrasiyi hazmedemeyen, milletin tercihini kabullenemeyen bu anlayış, fikir üretmek yerine hakaret üretmeyi siyaset zannediyor. Nezaket, edep, şeref, siyasi ahlak. Bunlar muhalefetin sözlüğünden silinmiş durumda. CHP demokratik muhalefet değil, çok açık bir düşmanlık anlayışını savunuyor. Milletimiz, kendi oyuyla seçtiği Cumhurbaşkanına sahip çıkmayı da had bilmezlere sandıkta en güçlü cevabı vermeyi de çok iyi bilir. Türkiye siyasetinin onuru, söylemin vakarında, hizmetin samimiyetindedir. Biz bu ülke için eser üretmeye, millete hizmet etmeye, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz. Kuduranlar, iftira atanlar, namussuzlar değil, milletine sevdalı, devletine sadık olanlar kazanacak. CHP kaybedecek, milletimiz kazanacak."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, demokratik siyasi rekabetin doğasında eleştirinin olduğunu, hakaretin bulunmadığını söyledi.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Eleştirinin hakaret sarmalına dönüştürülmesi demokrasinin ruhuna ağır zararlar verir. Son dönemde CHP'li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret içeren açıklamaları, alenen demokratik siyaset zeminini tahrip etmektedir. CHP'nin alışkanlık haline getirdiği bu öfke nöbeti hali milletimiz tarafından da mahkum edilmektedir."





Kaynak: Haber Merkezi