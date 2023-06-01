CHP MYK üyelerinin tamamı istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyelerinin tamamının istifasını kabul etti.

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CHP MYK üyelerinin tamamı istifa etti

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün saat 13.00'te parti genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısı dört buçuk saat sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık dört buçuk saat sürdü.

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MYK ÜYELERİ İSTİFA ETTİ

Toplantının ardından henüz açıklama yapılmazken MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu istifaları onayladı. MYK'da yeni görevlendirmeler yapılması bekleniyor.

İstifa eden MYK üyelerinin isimleri ise şöyle:

• Ahmet Akın • Ali Öztunç • Bülent Kuşoğlu • Bülent Tezcan • Devrim Barış Çelik • Faik Öztrak • Fethi Açıkel • Gamze Akkuş İlgezdi • Gökçe Gökçen • Gülizar Biçer Karaca • Lale Karabıyık • Muharrem Erkek • Oğuz Kaan Salıcı • Selin Sayek Böke • Seyit Torun • Veli Ağbaba • Yüksel Taşkın

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