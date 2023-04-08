CHP listelerinden seçime girecek 3 Demokrat Partili isim belli oldu
Millet İttifakı'nda yer alan 4 partinin CHP listelerinden seçimlere gireceği açıklanırken; CHP listelerinden seçime girecek 3 Demokrat Partili isim belli oldu.
14 Mayıs seçimlere günler kala milletvekilliği aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesi için son gün yarın.
Bir çok siyasi parti aday listelerini teslim edebilmek için büyük bir çaba sarf ederken; Millet İttifakı'nda yer alan ve CHP listelerinden seçimlere girecek Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Parti ve Demokrat Parti'lerine kaç kişilik kontenjan verileceği merak konusu oldu.
3 İSİM BELLİ OLDU
DEVA Partisi'nin 12, Gelecek Partisi'nin 10, Saadet Partisi'nin 4, Demokrat Parti'nin 4 adayını CHP listelerinden kesin seçtirmek için müzakere ettiği belirtiliyor.
Çalışma sürerken ise CHP listelerinden seçime girecek 3 Demokrat Partili isim belli oldu.
Söz konusu isimler şöyle açıklandı:
Serhan Yücel
Cemal Enginyurt
Salim Uzun
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