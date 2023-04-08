14 Mayıs seçimlere günler kala milletvekilliği aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesi için son gün yarın.

Bir çok siyasi parti aday listelerini teslim edebilmek için büyük bir çaba sarf ederken; Millet İttifakı'nda yer alan ve CHP listelerinden seçimlere girecek Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Parti ve Demokrat Parti'lerine kaç kişilik kontenjan verileceği merak konusu oldu.

3 İSİM BELLİ OLDU

DEVA Partisi'nin 12, Gelecek Partisi'nin 10, Saadet Partisi'nin 4, Demokrat Parti'nin 4 adayını CHP listelerinden kesin seçtirmek için müzakere ettiği belirtiliyor.

Çalışma sürerken ise CHP listelerinden seçime girecek 3 Demokrat Partili isim belli oldu.

Söz konusu isimler şöyle açıklandı:

Serhan Yücel

Cemal Enginyurt

Salim Uzun