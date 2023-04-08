HÜDA-Par Erdoğan'ın yanı başında: Beraber kurdele kestiler

Terör örgütü Hizbullah bağlantısıyla bilinen HÜDA-PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılması ile başlayan tartışmalar devam ederken; HÜDA-PAR ve AKP arasındaki ilişkiler de her geçen gün güçleniyor.

ERDOĞAN İLE AYNI KAREDE

Bugün ise HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yazıcıoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte metro hattı açılışına katıldı.

Açılış töreninin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Yazıcıoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Metro Hattı Açılış Törenine katıldı" diye yazdı.