Kılıçdaroğlu televizyonlarda yayınlanmayan reklam filminin 3.'sünü yayınladı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yayınlamaya başladı film serisinin 3.'sünü paylaştı.

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Kılıçdaroğlu televizyonlarda yayınlanmayan reklam filminin 3.'sünü yayınladı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "418 milyar dolarla halkım için yapacaklarımızı anlattım, kısa filmlerle. Bu filmler bu gece televizyonlarda yayınlanacak. Ama bazı kanallar yayınlamayı reddetti. Hırsızlığa kalkan oluşturacak bir yasak için kimlere haber uçurduklarını da biliyorum" sözleri ile duyurdu kısas film serisini yayınlamaya devam ediyor. 

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3. FİLM YAYINDA

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı filme "Bay Kemal 418 milyar dolarla ne yapacak? Televizyonlarda yayınlanmayan serimizin 3. filmini paylaşıyorum" notunu düştü. 

 
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Kemal Kılıçdaroğlu Seçim 2023
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