CHP Lideri Özel'den ABD Başkanı Seçilen Trump'a Tebrik

CHP lideri Özgür Özel, resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanlığı'na seçilen Donald Trump'ı tebrik etti. Özel, açıklamasında, "Demokratik bir çerçevede 47. ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump’ı ve Yardımcısı James David Vance’i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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CHP Lideri Özel'den ABD Başkanı Seçilen Trump'a Tebrik

ABD’de yapılan başkanlık seçiminin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump yeniden başkan seçildi. Trump’a dünyanın dört bir yanından tebrikler gelirken, bir tebrik de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Özel, “Filistin ve Ukrayna’daki savaşlar olmak üzere, olumsuz gidişatın sona ermesinin yolunu açacağını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özel paylaşımının tamamında şunları kaydetti:

"Demokratik bir çerçevede 47. ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump’ı ve Yardımcısı James David Vance’i tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrine olumlu katkı sağlamasını temenni ederken, sonuçların aynı zamanda bölgemizde süregelen, başta Filistin ve Ukrayna’daki savaşlar olmak üzere, olumsuz gidişatın sona ermesinin yolunu açacağını ümit ediyorum."

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Kaynak: (Haber Merkezi)

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