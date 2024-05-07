CHP lideri Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor

CHP lideri Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor. İşte CHP grup toplantısından öne çıkanlar...

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CHP lideri Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Özel, grup toplantısından önce TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 45 dakika süren bir görüşme yapmıştı.

Özel'in konuşmasının başlangıcında İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem'in CHP’ye katıldığı duyuruldu. Erdem’e rozetini CHP lideri Özel taktı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ayrıntılar gelecek…

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CHP MHP Özgür Özel Devlet Bahçeli
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