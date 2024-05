Bakan Göktaş: Aile kurumunu sarsacak her türlü yaklaşıma karşı teyakkuzdayız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aileye yönelik her türlü tehdide karşı tavrımız çok nettir. Bu anlamda aile değerlerimize her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız. Aile kurumunu sarsacak her türlü yaklaşım ve uygulamalara karşı teyakkuzda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Göktaş, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak'ın katılımıyla düzenlenen Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli'nde konuştu. Göktaş, Türkiye'de ilk defa "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" başlığında bir belge hazırladıklarını belirterek, "Aile ve evlilik kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik stratejilerin, hedeflerin ve faaliyetlerin yer aldığı Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nı 15 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

"Türkiye açısından toplumun temeli olan aile, hiçbir şekilde alternatifi olmayan bir kurumdur" diyen Göktaş "Aile, geçmişten bugüne kurulan önemli bir köprüdür. Zengin bir tarihi ve kültürel geçmişe sahip olan ülkelerimiz, geleneksel aile değerlerine ve nesiller arası bağlara büyük önem vermektedir. Bu anlamda aile, yeni kuşaklara kültürel kimliğin ve değerlerin kazandırılmasında önemli bir misyonu yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.

"AİLEYE YÖNELİK TEHDİTLERE KARŞI TAVRIMIZ NET"

Evlenme, boşanma ve azalan doğum oranlarının, nüfusun giderek yaşlanmasının aile yapılarını yeniden şekillendirdiğini, sosyal ve ekonomik politikaları etkilediğini aktaran Göktaş, diğer taraftan dijitalleşmeyle beraber mahremiyet algısının giderek değiştiğini ifade etti. Göktaş, ekran karşısında geçirilen sürelerin artmasının aile bireyleri arasındaki iletişimin azalmasını beraberinde getirdiğine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aileye yönelik her türlü tehdide karşı tavrımız çok nettir. Bu anlamda aile değerlerimize her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız. Aile kurumunu sarsacak her türlü yaklaşım ve uygulamalara karşı teyakkuzda olmaya devam edeceğiz."

GENÇLERE "AİLE VE GENÇLİK FONU" ÖDEMELERİ YAPILACAK

Bakan Göktaş, 6 Şubat depremlerinden etkilenen tüm aile bireyleri için yürüttükleri psikososyal destek çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerine işaret etti.

Aileyi tehdit eden sorunlardan birinin de bağımlılık olduğunu vurgulayan Göktaş, bugüne kadar 1,4 milyon kişiye eğitim vererek bağımlılıkla mücadelede ailelere destek olduklarını, "Aile Sosyal Destek Programı" kapsamında 7,4 milyon haneye ulaştıklarını, "Aile Eğitim Programı" ile 4,2 milyon kişiye, "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" ile de 1,8 milyon gence eğitim verdiklerini bildirdi.

"AİLE DEVLETİN TEMEL TAŞIDIR; TAŞ DÜŞERSE BİNA YIKILIR"

Gençlerin aile kurmalarını desteklemek için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını söyleyen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda başlattığımız bu çalışmayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin doğal kaynaklarından elde edilen gelirleri ülkemiz gençlerinin geleceği için sunmaya devam edeceğiz."

Ailelerin devletin temel taşı, millet zincirinin önemli birer halkası olduğunu vurgulayan Göktaş, "Taş düşerse bina yıkılır, halka koparsa zincir dağılır. Bu anlamda aileyi güçlendirmek elzemdir." dedi.

Kaynak: AA