Dursun Özbek'ten Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

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Dursun Özbek'ten Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek ve yönetim ekibine ziyaretleri için teşekkürler. Bu dönem de iş birliğine ve ortak çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


MURAT KURUM'A DESTEK VERMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yerel seçim öncesinde AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a destek vermişti.

Murat Kurum için "İstanbul için bir şans" diyen Özbek, gelen tepkiler üzerine "Sayın Kurum'un kulübümüzü ziyaretinde kullandığım ifadeler, 8 senelik süre zarfında Sayın Bakan ile yaptığımız çalışmalardan oluşan görüşlerimin bir paylaşımıdır" açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan Murat Kurum'un, Dursun Özbek'in yanaklarını okşadığı anlar da tepki toplamıştı.

Bunun üzerine Özbek, "Sorunun maksadı ve içeriğiyle ilgili başka bir şey söylemek lazım. Benim başkan olduğum dönemde yaklaşık bir buçuk seneyi aşkın süredir son derece güzel ilişkiler içerisindeyiz. Galatasaray’ın görüşleri bu yöndedir. Fotoğrafla ilgili, dün Sayın Başkan’ın davetine gittim. Gayriihtiyari bir hareket, benim söyleyeceğim bir şey yok" demişti.

Dursun Özbek'ten Ekrem İmamoğlu'na ziyaret - Resim : 1

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