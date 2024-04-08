CHP kazandı, seçimlerin yenilenmesine karar verildi: Pınarbaşı Belediyesi'ne resmen kayyum atandı

YSK’nin Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar vermesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Pınarbaşı Belediyesi’ne Kayseri Valiliği tarafından kayyum atandı. Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada belediye başkanı olarak atandığını duyurdu. Tekeş paylaşımında şunları söyledi:

“Sayın Valimiz Gökmen ÇİÇEK’in 07.04.2024 tarih 103422 sayılı oluru ile görevlendirildiğim Pınarbaşı Belediye Başkanlığı görevine, 08 Nisan 2024 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktayım.”

Sayın Valimiz Gökmen ÇİÇEK’in 07.04.2024 tarih 103422 sayılı oluru ile görevlendirildiğim Pınarbaşı Belediye Başkanlığı görevine, 08 Nisan 2024 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktayım. pic.twitter.com/s2QZ36WaYC — Ömer TEKEŞ (@omertekesmia) April 8, 2024

VALİLİKTEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada ise “Pınarbaşı Belediye Başkanlığı’na, seçimlerin yenileneceği tarih olan 2 Haziran 2024 tarihine kadar valilik makamının oluru ile Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

CHP KAZANDI, YSK SEÇİMLERİN YENİLENMESİNE KARAR VERDİ

CHP'nin Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığını kazanmasının ardından, MHP itiraz etmişti.

YSK, ilçede seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Belediye başkanlığı için 2 Haziran’da yeni seçim yapılacak.

CHP'nin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararına itirazı, İl Seçim Kurulu'nca reddedilmişti





Kaynak: Gerçek Gündem