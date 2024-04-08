Lütfü Savaş YSK önünde konuştu: Hatay'da seçim oldubittiye getirilmeye çalışılıyor

Hatay'da itiraz süreci devam ederken mazbata AKP'li Mehmet Öntürk'e vermişti. CHP'nin adayı Lütfü Savaş YSK önünde açıklamalarda bulunarak, seçimin oldubittiye getirilmeye çalışıldığını savundu.

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Lütfü Savaş YSK önünde konuştu: Hatay'da seçim oldubittiye getirilmeye çalışılıyor

CHP, Hatay'ın peşini bırakmıyor.

Hatay İl Seçim Kurulu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını CHP'nin itirazı sonuçlanmadan AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'e vermişti.

Dün Ankara Sıhhiye'de bulunan YSK binasına giden CHP heyetinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Gül Çiftci ve CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen bulunuyordu.

CHP heyeti, YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüşmesinin ardından açıklama yapmış, bugün saat 13:00'da YSK önünde toplanacaklarını açıklamıştı. CHP heyeti, Hatay'daki seçimin iptali için talepte bulunduğunu da belirtmişti.

'OLDUBİTTİYE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR'

CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ankara’da Yüksek Seçim Kurulu’nun önünde açıklamalarda bulundu. Savaş açıklamasında, AKP’nin adayı Mehmet Öntürk’e itirazların devam etmesine rağmen mazbatanın verilmesini eleştirdi.

Savaş, “Bu tutum seçimin oldubittiye getirilmeye çalışıldığını gösteren bir hukuksuzluktur” ifadelerini kullandı.

Hatay’da birçok usulsüzlüğün tespit edildiğini vurgulayan Savaş, ‘ölü seçmen’ konusunu da dile getirerek, “3 bin 389 ölmüş seçmene oy kullanıldığı açık bir tespit olarak sunulmuştur” dedi.

Savaş açıklamasında ayrıca, “Hatay hakkının yarınlarını feda etmeye niyete yoktur. Hatay halkı iradesini masa başı dayatmalara kurban etmeyecek kadar hassasiyet sahibidir” diye konuşurken, “31 Mart’ın mesajı, hukuka sahip çıkılmasıdır. Lütfen hukuka, demokrasi ve adalete sahip çıkın” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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