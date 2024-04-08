İstifa dalgası sürüyor... İYİ Parti'de Ümit Özlale partisinden istifa ettiğini duyurdu

Yerel seçim hezimetinin ardından İYİ Parti'de Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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İstifa dalgası sürüyor... İYİ Parti'de Ümit Özlale partisinden istifa ettiğini duyurdu

Yerel seçimlerin geride kalmasının ardından İYİ Parti’de istifa dalgaları başladı.

İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ümit Özlale partisindan istifa ettiğini açıklandı.
Özlale, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Sevgili İYİ Parti Ailesi, Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım. Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur. Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Saygılarımla.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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