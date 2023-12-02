CHP'deki görevini devretmişti: Canan Kaftancıoğlu eski işine döndü

CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski işi olan hekimliğe döndü. Kaftancıoğlu kurucularından olduğu tıp merkezinde yöneticilik yapıyor ve zamanının çoğunu tıp merkezinde geçiriyor.

CHP'deki görevini devretmişti: Canan Kaftancıoğlu eski işine döndü

Dr. Canan Kaftancıoğlu, görevini 8 Ekim 2023 günü yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Kongresi’ni kazanan Özgür Çelik’e devretti.

Canan Kaftancıoğlu, siyasetten ayrıldıktan sonra zamanının çoğunu kurucu ortağı olduğu tıp merkezinde geçirmeye başladı.

TIBBİ MÜDAHALELERE KATILMIYOR

Patronlar Dünyası'ndan Ali Kemal Erdem'in haberine göre, İstanbul’da Bağcılar ilçesi Yüzyıl Semti’nde bulunan Özel Işık Tıp Merkezi’nde yönetici Kaftancıoğlu ilik yapan Kaftancıoğlu, tıbbi müdahalelere katılmıyor.

Kaftancıoğlu’nun tıp merkezini zorunlu görev nedeniyle Sivas Suşehri Devlet Hastanesi’nde görevli olduğu dönemde birlikte görev yaptıkları arkadaşlarıyla açtığı biliniyor. Kaftancıoğlu’nun çocuk doktoru olan eşi Ali Naki Kaftancıoğlu da aynı hastanede görev yapıyor, muayene amaçlı hasta kabul ediyor.

Kaftancıoğlu'ndan Özgür Çelik'e tebrikKaftancıoğlu'ndan Özgür Çelik'e tebrikSiyaset
Etiketler
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul
'İttifak' sorusuna yanıt: Özgür Özel, İYİ Parti temennisini açıkladı Özgür Özel, İYİ Parti temennisini açıkladı
HEDEP'in yerel seçimde İstanbul kararı ne olacak? 'AKP'ye de CHP'ye de kapımız açık' HEDEP'in yerel seçimde İstanbul kararı ne olacak?
İYİ Parti 'yeşil ışık' yaktı: Hangi illerde CHP ile işbirliği yapacak? Hangi illerde CHP ile işbirliği yapacak?
Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için başvuruda bulundu Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için başvuruda bulundu
Çoktan başladı bile! WhatsApp’tan yuva yıkacak yeni özellik! Çoktan başladı bile! WhatsApp’tan yuva yıkacak yeni özellik!
Bulgur pilavına 1 kepçe ekleyin lezzeti artıyor ve daha sağlıklı oluyor Bulgur pilavına 1 kepçe ekleyin lezzeti artıyor ve daha sağlıklı oluyor
ÇOK OKUNANLAR
En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım! En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım!
Arda Turan'ın kredisi, bankayı bile şüphelendirmiş: 3 saatte dudak uçuklatan rakam Arda Turan'ın kredisi, bankayı bile şüphelendirmiş: 3 saatte dudak uçuklatan rakam
Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım' Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım'
Arda Güler için en kötü senaryo belli oldu! Arda Güler için en kötü senaryo belli oldu!
Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye sunduğu savunma ortaya çıktı: 'Esma Bekar'ın kocası ile...' Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye sunduğu savunma ortaya çıktı: 'Esma Bekar'ın kocası ile...'