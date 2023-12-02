CHP'deki görevini devretmişti: Canan Kaftancıoğlu eski işine döndü

Dr. Canan Kaftancıoğlu, görevini 8 Ekim 2023 günü yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Kongresi’ni kazanan Özgür Çelik’e devretti.

Canan Kaftancıoğlu, siyasetten ayrıldıktan sonra zamanının çoğunu kurucu ortağı olduğu tıp merkezinde geçirmeye başladı.

TIBBİ MÜDAHALELERE KATILMIYOR

Patronlar Dünyası'ndan Ali Kemal Erdem'in haberine göre, İstanbul’da Bağcılar ilçesi Yüzyıl Semti’nde bulunan Özel Işık Tıp Merkezi’nde yönetici Kaftancıoğlu ilik yapan Kaftancıoğlu, tıbbi müdahalelere katılmıyor.

Kaftancıoğlu’nun tıp merkezini zorunlu görev nedeniyle Sivas Suşehri Devlet Hastanesi’nde görevli olduğu dönemde birlikte görev yaptıkları arkadaşlarıyla açtığı biliniyor. Kaftancıoğlu’nun çocuk doktoru olan eşi Ali Naki Kaftancıoğlu da aynı hastanede görev yapıyor, muayene amaçlı hasta kabul ediyor.