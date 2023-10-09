Kaftancıoğlu'ndan Özgür Çelik'e tebrik

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yeni başkan Özgür Çelik'i tebrik etti.

Son Güncelleme:
Kaftancıoğlu'ndan Özgür Çelik'e tebrik

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'i kutladı.

Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İl Başkanımız sevgili Özgür Çelik’i ve göreve seçilen bütün yol arkadaşlarımı kutluyor, görevlerinde sonsuz başarılar diliyorum.

Önceki dönem il başkanımız Cemal Canpolat’a ve demokratik yarış ve olgunlukta da farkını ortaya koyan İstanbul örgütümüze bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum.

Yaşasın CHP
Yaşasın CHP örgütü…"

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik olduCHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik olduSiyaset
İmamoğlu'ndan yeni İstanbul İl Başkanı Çelik'e tebrik: İstanbul için beraber çalışacağızİmamoğlu'ndan yeni İstanbul İl Başkanı Çelik'e tebrik: İstanbul için beraber çalışacağızSiyaset

YENİ İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK OLDU

İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirlendiği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi gece saatlerinde sona erdi. Tartışmalı kongrenin kazananı Özgür Çelik oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Çelik 344, Canpolat ise 300 oy aldı.

Kaftancıoğlu'ndan Özgür Çelik'e tebrik - Resim : 3
Özgür Çelik

Etiketler
Özgür Çelik Canan Kaftancıoğlu CHP
Son Güncelleme:
Limonla ilgili harika 5 tüyo! Daha önce duyulmamış kullanım alanları Limonla ilgili harika 5 tüyo! Daha önce duyulmamış kullanım alanları
İYİ Parti'den istifa eden Köylüoğlu'ndan Mansur Yavaş iddiası: Kaybetmesi için çalışmamız isteniyor! İYİ Parti'den istifa eden Köylüoğlu'ndan Mansur Yavaş iddiası: Kaybetmesi için çalışmamız isteniyor!
Restoranlardaki gibi olmasını sağlıyor. Kızartmayı çıtır çıtır yapan basit teknik Restoranlardaki gibi olmasını sağlıyor. Kızartmayı çıtır çıtır yapan basit teknik
Kabine toplanıyor: İşte gündemdeki konular Kabine toplanıyor: İşte gündemdeki konular
ÇOK OKUNANLAR
Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı! Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı!
Masadaki son rakam sızdırıldı: En düşük emekli maaşına yapılacak zam belli oldu Masadaki son rakam sızdırıldı: En düşük emekli maaşına yapılacak zam belli oldu
Sevgilisinin istekleri Mehmet Ali Erbil'i bezdirdi: Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı
Babam ve Oğlum'un çocuk yıldızı Ege Tanman kahretti: 'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu' Babam ve Oğlum'un çocuk yıldızı kahretti: 'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
Nostradamus’tan tüyler ürperten savaş kehaneti: İsrail ile Filistin detayı korkuttu Nostradamus’tan tüyler ürperten savaş kehaneti: İsrail ile Filistin detayı korkuttu