Kaftancıoğlu'ndan Özgür Çelik'e tebrik

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'i kutladı.

Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İl Başkanımız sevgili Özgür Çelik’i ve göreve seçilen bütün yol arkadaşlarımı kutluyor, görevlerinde sonsuz başarılar diliyorum.

Önceki dönem il başkanımız Cemal Canpolat’a ve demokratik yarış ve olgunlukta da farkını ortaya koyan İstanbul örgütümüze bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum.

Yaşasın CHP

Yaşasın CHP örgütü…"

İl Başkanımız sevgili Özgür Çelik’i ve göreve seçilen bütün yol arkadaşlarımı kutluyor, görevlerinde sonsuz başarılar diliyorum.



Önceki dönem il başkanımız Cemal Canpolat’a ve demokratik yarış ve olgunlukta da farkını ortaya koyan İstanbul örgütümüze bir kez daha sonsuz teşekkür… pic.twitter.com/grflyzBqcn — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) October 9, 2023

YENİ İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK OLDU

İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirlendiği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi gece saatlerinde sona erdi. Tartışmalı kongrenin kazananı Özgür Çelik oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Çelik 344, Canpolat ise 300 oy aldı.



Özgür Çelik