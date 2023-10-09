Kabine toplanıyor: İşte gündemdeki konular

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Gündemde emeklilere yapılacak zam ile birlikte, İsrail-Filistin gerilimi var.

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Kabine toplanıyor: İşte gündemdeki konular

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Kabinenin gündeminde İsrail-Filistin gerilimi, terörle mücadele ve emeklilere yapılacak zammın olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 9 Ekim'de Beştepe'de toplanacak.

CNN TÜRK Muhabiri Nisan Korkmaz'ın haberine göre, öncelikli başlık İsrail ve Filistin olacak.

Terör örgütüne yapılan operasyonlar da masaya yatırılacak. Bu zamana kadar atılan adımlar ile bundan sonraki adımların da değerlendirilmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de son detayları paylaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız" demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Işıkhan, ‘Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak.’ dedi.

Bu açıklamalar sonrası gözler kabine toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına çevrildi.

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