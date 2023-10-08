Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı

MSB'den yapılan paylaşımda, bugün yapılan hava harekâtında PKK/YPG'ye ait 6 hedefin imha edildiği duyuruldu.

PKK/YPG'nin Ankara'da düzenlediği terör saldırısının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK/YPG'nin Suriye ve Irak'taki bütün tesislerinin meşru hedef olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyine hava harekâtlarının devam ettiğini duyurdu. MSB'den yapılan paylaşımda, bugün yapılan hava harekâtında PKK/YPG'ye ait 6 hedefin imha edildiği açıklandı.