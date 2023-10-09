İmamoğlu'ndan yeni İstanbul İl Başkanı Çelik'e tebrik: İstanbul için beraber çalışacağız

CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çelik'i tebrik etti.

Son Güncelleme:
İmamoğlu'ndan yeni İstanbul İl Başkanı Çelik'e tebrik: İstanbul için beraber çalışacağız

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirlendiği kongrede CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yarıştı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, Özgür Çelik 342 oy, Cemal Canpolat 310 oy aldı. 32 oy farkı ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu.

İMAMOĞLU'NDAN TEBRİK

Özgür Çelik'in il başkanı seçilmesinin ardından ilk tebrik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'i tebrik ediyorum. Kazanan sadece genç ve başarılı bir parti emekçisi kardeşimiz ve ekibi olmadı; siyasi olgunluk, nezaket ve kapsayıcılık da oldu. İstanbul için birlikte, kol kola çalışacağız."

Son Güncelleme:
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İncirlik'e yürüyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İncirlik'e yürüyor
Uzmanlar öneriyor: Tüketin 1 çay kaşığıyla hastalıklara karşı korunun! Uzmanlar öneriyor: Tüketin 1 çay kaşığıyla hastalıklara karşı korunun!
Restoranlardaki gibi olmasını sağlıyor. Kızartmayı çıtır çıtır yapan basit teknik Restoranlardaki gibi olmasını sağlıyor. Kızartmayı çıtır çıtır yapan basit teknik
MHP'li Yalçın: CHP'nin elinde olan Hatay belediyesini mutlak suretle Cumhur İttifakı kazanmalı MHP'li Yalçın: CHP'nin elinde olan Hatay belediyesini mutlak suretle Cumhur İttifakı kazanmalı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş, gram altında beklediği seviyeyi açıkladı İslam Memiş, gram altında beklediği seviyeyi açıkladı
Türkiye'ye 'El Nino kışı' geliyor: Kar yağışı için tarih verildi! Türkiye'ye 'El Nino kışı' geliyor: Kar yağışı için tarih verildi!
Naci Görür'den tüyler ürperten 'İstanbul depremi' açıklaması: 'Kaos yaşanacak' Naci Görür'den tüyler ürperten 'İstanbul depremi' açıklaması: 'Kaos yaşanacak'
Dayak ve tecavüzle geçen bir ömür: Kedicikler, Adnan Oktar'ın zorbalıklarını anlattı Dayak ve tecavüzle geçen bir ömür: Kedicikler, Adnan Oktar'ın zorbalıklarını anlattı
Valizini toplayan İstanbul'u terk ediyor: İşte en çok tercih edilen 5 şehir! Valizini toplayan İstanbul'u terk ediyor: İşte en çok tercih edilen 5 şehir!