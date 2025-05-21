CHP HSK Seçimlerini AYM'ye Taşıdı

CHP, Meclis'te yapılan HSK seçimlerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle AYM'ye başvurdu. CHP, dün yapılan seçime usul üzerinden itiraz etmiş ve Meclis'i terk etmişti.

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CHP HSK Seçimlerini AYM'ye Taşıdı

CHP, TBMM’de yapılan HSK seçimlerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Dün Meclis’te Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) 5 üyesinin belirlenmesi için seçim yapılmış ve CHP TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçim esnasında usul üzerine tartışma çıkmıştı.

CHP, karma komisyonda ad çekme yerine tekrar oylama yapılmasını Anayasa’ya aykırı bulmuş ve Genel Kurul’u apar topar terk etmişti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da konuya ilişkin bir açıklama yapmış ve “Bu hukuksuzluğu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz” demişti.

Yapılan seçimde Yargıtay üyeleri arasından HSK'ya seçilen isimler; Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel ve Seyfi Han olurken Danıştay üyeleri arasından ise Cengiz Aydemir seçilmişti. Öğretim üyeleri ve avukatlar listesi arasından ise Alişan Tiryaki en çok oyu alan isim olmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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