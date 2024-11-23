CHP Heyeti Kayyım Atanan Ovacık'taydı: 'Bunun Adı Siyasi Darbedir'

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül dün görevden uzaklaştırıldı. İki belediyeye kayyım atandı. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak yerine, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu görevlendirildi. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı.

CHP, kayyım atanan Ovacık Belediyesi için harekete geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyesi’ne kayyım atanması üzerine heyet görevlendirdi.

CHP HEYETİ OVACIK'TA

Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, PM üyesi Saniye Barut, eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun yer aldığı heyet Ovacık Belediyesi'ne geldi.

Polisle konuşan Sezgin Tanrıkulu, "Bu barikatlara gerek yok. Sizden isteğimiz Ovacık halkı adına bu barikatları kaldırmanız. Bunlara hiç gerek yok. Dolaysıyla belediye önünde açıklama yapacağız. Ama tabi ki biz buradayız belki birkaç güne ayrılacağız ama bu barikatlar biz gitmeden kaldırılsın. Yurttaşlarımız belediye hizmetlerini, belediyeye gelerek giderek karşılasınlar. Görevine devam eden belediye meclis üyeleri var. Dolaysıyla bu uygulamadan bağımsız olarak biz bu görüntünün mümkünse şimdi ama gitmeden kaldırılmasını istiyoruz. Biraz sonra da belediye önünde açıklama yapacağız. Ona da engel olunmamasını istiyoruz." dedi.

Ovacık Belediyesi önünde açıklama yapan Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı:

"Son derece üzgünüz. Hepimize geçmiş olsun demiyorum çünkü bu bizim kabul edeceğimiz bir uygulama değil. Bunun bilinmesini isteriz. Kayyım uygulaması halkın iradesinin gaspıdır. Kayyım uygulaması demokrasiye karşı darbedir. Kayyım uygulaması seçme ve seçilme hakkının da açıkça halkın elinden alınmasıdır.

AKP bir siyasal tercih olarak 2016 yılında şeytanın aklına gelmeyen, 1980'de darbecilerin bile aklına gelmeyen bir düzenlemeyi parlamentodan geçirmeye çalıştı, parlamentodan geçiremeyince daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminin Allah'ın lütfu olarak saydığı için elde ettiği kararnameyle 2016 yılında bu kayyım düzenlemesini mevzuata soktu. Başından beri karşı çıktık. 2016 yılından bu yana üç kezdir bütün bölgede ve bu dönemde İstanbul'dan başlayarak bütün bölgede uygulamaya çalışıyorlar.

"BU BELEDİYE OVACIK HALKININDIR"

Arkadaşlar bu belediye sizindir, Ovacık halkınındır. Ovacık halkının sandıkta tecelli eden iradesinindir. Dün bir kararnameyle ortaya konan karar bir kez daha ifade ediyorum elimizin tersiyle ittiğimiz, yarın öbür gün sandıkta yırtıp atacağımız bir karar olacak.

"SORUŞTURMANIN TALİMATLA BAŞLADIĞINI BİLİYORUZ"

Bu bariyerleri kaldıracağız bunun da bilinmesini istiyoruz. Biz Ovacık Belediyesi'nin bu şekilde tutuklanmasını da halktan soyutlanmasını da kabul etmiyoruz. Bizim belediye başkanımızın işlediği herhangi bir suç yok. O mahkeme kararını da buradan ben Sezgin Tanrıkulu olarak söylüyorum; tanımıyoruz. Sesimiz buradan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne de gidiyordur herhalde. Kendisinden çok daha tecrübeli avukatlarız burada. Bu kararların nerede verildiğini ve nasıl açıklandığını da biliyoruz. Adil bir yargılama süreci olmadığını soruşturmanın talimatla başladığını biliyoruz.

"BUNUN ADI SİYASİ DARBEDİR"

Anayasada masumiyet karinesi var. Hiç kimse bir mahkeme kararıyla, kesinleşmeden suçlanamaz. Bunun demokraside yeri yok. Bunun adı siyasi darbedir. Darbe sadece tankla topla, askeri güçle yapılmaz. Ele geçirdikleri sivil iradeyle anayasaya aykırı davranıyorlarsa bu da siyasi darbedir. Bu darbeye karşı halkımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

"12 YILDIR ÖRGÜT ÜYESİYSEM VALİ NEDEN BENİMLE OTURDU?"

Görevden alınan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ise şunları söyledi:

"Arkamızda gördüğünüz şu belediye Türkiye'nin en pırıl pırıl belediyesi. Kurulduğu günden bugüne kadar hiç borçlanmamış. Sebebiyse kendi evimiz gibi koruyup bir kuruşunu israf etmediğimiz için. Belki yarın gelecekler birçok saçmalık ortaya atacaklar. Borçtan söz edecekler. Bunların yalan olduğunu bilmenizi istiyorum. Bundan 12 yıl önce beni seçtiniz ki zor gününüzde yanınızda olayım. Ben bunun için sizin cenazenize geldim, düğününüze geldim. Bunun bu doğayı zehirlemek isteyen rüşvetçi çeteden korumaya çalıştım. Ben 12 yıldır bir örgüt üyesiysem Vali neden benimle oturdu. Devlet erkanı neden benimle bu işleri yaptı. Bu polis arkadaşlar çocuklarını eşlerini neden bizlere teslim ettiler. Bir yandan bastılar düğmeye, CHP ve Ovacık'ı aynı anda cezalandırıp kulağa hoş gelen 'kayyım atandı' cümlesini CHP için de meşrulaştırmak için böyle bir çaba içine girdiler. Çünkü artık o bloku yenemiyorlar. Neden bize ders vermeye çalışıyorsunuz? Bu barikatlar halkı kin ve nefrete sürüklüyor. Suç işliyorsunuz. Arkamdaki kişi sadece bir hırsızdır. Bana ve bu halka ait olanı çalmıştır. Kim oluyor ki bu halka ait olan belediyeyi sömürmeye çalışıyor. Bizim itirazımız buna. Savcının emriyle kaldırdığımız bir cenazeyi bile suç unsuru haline getiriyorlar. Götür kendin kaldır o zaman. Rica ediyorsun bölgeye giremiyoruz destek ver diyorsun. Halkı kin ve nefrete sürüklüyorsunuz, bu tavrınızdan vazgeçin!"