Ankara’da Kongre Günü, Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi sebebiyle, şehirdeki bazı yolların 24 Kasım sabah 07.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Ankara’da Kongre Günü, Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak

Saadet Partisi’nin yarın gerçekleştireceği 9. Olağan Büyük Kongresi sebebiyle Ankara’daki bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Ankara’da Kongre Günü, Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak - Resim : 1

ANKARA EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "24.11.2024 tarihinde Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek olan etkinlik ile ilgili olarak saat 07.00'den itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Ankara’da Kongre Günü, Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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