Gözler Çekişmeli Büyük Kongrede: Saadet Partisi'nde 'Özgür Özel Sürprizi' Olur mu?

Saadet Partisi, 30 Haziran 2024 tarihinde yapılması planlanan 3. Olağanüstü Büyük Kongreyi iptal etmiş, kongrenin tüzükte belirtilen "olağan kongre" şeklinde kasım ayında düzenlenmesine karar verilmişti.

Partiden yapılan açıklamada, 9. Olağan Büyük Kongre'nin 24 Kasım Pazar günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Aynı açıklamada “Teşkilat mensuplarının büyük çoğunluğunun desteğiyle, Genel Başkanlık görevine Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan’ın devam etmesi konusunda görüş birliğine varıldığı” ifade edildi.

İKİ İSİM ADAY OLACAK MI?

Ancak söylendiği gibi bir “görüş birliği” yok. YİK Üyesi Mustafa Kamalak ve Parti Sözcüsü olarak görev yapmış olan İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ın yeterli delege desteğine ulaşması durumunda genel başkanlık için aday olacakları öne sürüldü.

Saadet Partili birçok siyasetçi YİK’in önerisi doğrultusunda Arıkan’ın genel başkan seçilmesinin yüksek ihtimal olduğu görüşünde.

SÜRPRİZ OLUR MU?

CHP’nin yaklaşık 1 yıl önce yapılan olağanüstü kongresinde önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu karşısında Özgür Özel’e de şans tanınmadığını hatırlatan partililerin ise “Birol Aydın da Özgür Özel gibi sürpriz yapabilir. Hatırlayın Özgür Özel’e de şans tanınmıyordu” dediği belirtildi.

Kaynak: Gazete Duvar