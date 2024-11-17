Nihat Zeybekci'den Gündem Olan Çıkış! 'Atatürk Yaşasaydı AK Partili Olurdu'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dün AKP Denizli Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşma yapan Zeybekci'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında söyledikleri dikkat çekti.

'ATATÜRK'Ü CHP'YE ÜYE BİLE YAPMAZLARDI'

Ana muhalefet partisi CHP’ye Atatürk üzerinden tepki gösteren Zeybekci, "Biraz daha zorlarsanız rahmetli Atatürk’ün arkasına sığınırlar, laiklikten bahsederler. Ama şunu net bir şekilde söylüyorum; eğer Atatürk bugün hayatta olsaydı, CHP’ye üye bile yapmazlardı. Atatürk’ün üye olacağı tek yer AK Parti olurdu" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Nihat Zeybekci'nin açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. Atatürk'ün adının böyle tartışmalarda kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Gerçek Gündem