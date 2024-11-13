Partililer Meclisi Terk Edip, Tehditler Savurmuştu: MHP'den 'Atatürk' Açıklaması

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Salihli Belediyesi tarafından verilen Devlet Bahçeli Kent Meydanı ismi, Atatürk Kent Meydanı olarak talep edildi. MHP ve AKP grubu toplantıyı terk ederken, gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Kararın ardından belediye binası önünde toplanan Ülkü Ocakları üyeleri, Başkan Zeyrek'i protesto etti. Konuya ilişkin MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, "Bırakın Devlet Bahçeli'nin ismini, D harfine bile dokunulması halinde olacaklardan mesul değiliz" diyerek tehditler savurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ''Devlet Bahçeli Kent Meydanı''nın adının "Atatürk Kent Meydanı" olarak değiştirilmesini olumlu karşıladıklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

'HER TÜRK EVLADININ VAZİFESİ'

“Kurucu Cumhurbaşkanımız ve Milli Mücadelemizin yol başçısı Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin varlığını ve vatanını hedef alan işgalci zihniyetin karşısında muhteşem bir irade ile milli uyanışı tetiklemiş ve kurtuluşun meşalesini körüklemiştir. Atatürk Türk milletinin ortak değeri, kurtuluşunun ve bağımsızlığının simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Büyük bir komutan olduğu kadar başarılı bir siyasetçi, yetenekli bir diplomasi ustası, müstesna bir devlet adamı olarak aziz milletimizin ve bizlerin gönlünde taht kurmuştur. Atatürk’ün manevi hatıralarını yaşatmak ve fikirlerine vazgeçmeyen bir irade ile sahip çıkmak her Türk evladının vazifesidir. Milliyetçi Hareket Partisi, Atatürk’ün hatıralarına hürmet ve özlem, fikirlerine ve kutlu mirasına tartışmasız bir sadakatle bağlıdır ve son nefese kadar bağlılığını sürdürecektir.

'ATATÜRK'ÜN ADININ GEÇTİĞİ HİÇBİR TARTIŞMAYA...'

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısında alınan kararla Salihli’de bulunan 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' isminin 'Atatürk Kent Meydanı' olarak değiştirilmesini bu anlamda yerinde buluyoruz. Atatürk’ün adının geçtiği hiçbir tartışmaya mahal vermediğimizi ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün adının yaşatılması konusundaki hassasiyetimizi ifade ediyor belediye meclisinin aldığı kararı destekliyoruz. Atatürk’ün tüm hatıralarına sırt çeviren, fikirlerinden kopan, partisinin kuruluş ayarlarını terk eden bir zihniyetin Partimiz ve Genel Başkanımız üzerinden yaptığı kurnaz siyaseti görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, hiçbir zaman Atatürk’le ilgili maksatlı ve istismar kokan tartışmaların içerisinde olmayacak ve Mustafa Kemal Atatürk ismine sonuna kadar sahip çıkacaktır. Çünkü Atatürk demek Türkiye demektir. O'nun fikirleri ve hatıraları bize emanettir. Bizler, onun aziz hatıralarını yaşatmaya ve fikirlerine sadakatten bir adım dahi sapmamaya yeminliyiz. Aziz Atatürk’ün ismi bizim için tartışmasız bir noktadadır.

'BAHÇELİ'Yİ MEMNUN ETTİ'

Eğer bir yerde Atatürk’ün adı var ise; Milliyetçi Hareket Partisi daima Atatürk’ün tarafındadır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Atatürk isminin yaşatılmasını her zaman desteklemektedir. Dolayısıyla Manisa Salihli’de bulunan meydana Atatürk Kent Meydanı ismi verilmesi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi ve bizleri memnun etmiştir."

Kaynak: ANKA