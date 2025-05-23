CHP, Grup Başkanvekilleri İçin Kararını Verdi

CHP'nin Grup Yönetimi ve Başkanlık Divanı üyelerini belirlemek için yapılan kapalı grup toplantısında Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in Grup Başkanvekillikleri görevine devam etmesine karar verildi.

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CHP, Grup Başkanvekilleri İçin Kararını Verdi

Ana muhalefet partisi CHP, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak grup başkanvekilleri ile Meclis Başkanvekili ve katip üyelerinin belirlenmesi için, düzenlenen kapalı grup toplantısında bir araya geldi.

SEÇİM YAPILDI

CHP Grubu, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde parlamentoda görev alacak üç grup başkanvekili ile Meclis Başkanvekili ve Başkanlık Divanı'nda görev alacak üç katip üyesini belirlemek için seçim yaptı.

Toplantıda sonucunda Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in Grup Başkanvekillikleri görevine devam etmesine karar verildi.

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Kaynak: ANKA

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