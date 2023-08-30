Özgür Özel'den, Sputnik'teki greve destek

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, işten çıkarılan Sputnik çalışanları işe iade edilene kadar greve destek vereceklerini belirtti. Özel “Grevi kırmaya çalışan Sputnik'e, siyasetçiler demeç vermesinler, biz vermeyeceğiz” dedi.

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Özgür Özel'den, Sputnik'teki greve destek

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin milletvekilleri Ensar Aytekin, Suat Özçağdaş, Ulaş Karasu ve Burhanettin Bulut ile Türkiye Gazeteciler Sendikasının (TGS) örgütlü olduğu Sputnik'in Ankara bürosu çalışanlarını ziyaret etti.

TGS'nin yetkili sendika olması nedeniyle Sputnik'te işten çıkarılan 4'ü Ankara'da, 20'si İstanbul'da 24 personel için düzenlenen greve destek verdiklerini belirten Özel, Türkiye'nin dört bir yanında sendikal mücadele verenlerin tam örgütlendikleri anda işten çıkarılmasının en büyük sorun olduğunu dile getirdi.

Özel, grev yapan gazetecilerin taleplerinin çok net olduğunu vurgulayarak, bu talepler gerçekleşene kadar CHP'nin desteğini sürdüreceğini bildirdi.

"GREVİ KIRMAYA ÇALIŞAN SPUTNİK'E SİYASETÇİLER DEMEÇ VERMESİN, BİZ VERMEYECEĞİZ"

CHP'li Özel, şöyle devam etti:

"Grevin başından beri de yapıyoruz zaten ama buradan da ilan ediyoruz. Sputnik'in telefonlarına çıkmayacağız, sorularını cevaplamayacağız ve onlara kendi basın bültenlerimizi yollamayacağız. Bu haksızlığa sessiz kalırsak, bunu hem Sputnik sürdürecek hem de bu kötü örnek başka yerlere de sirayet edecek. Bunun için grevi kırmaya çalışan Sputnik'e, siyasetçiler demeç vermesinler, biz vermeyeceğiz. İnsanlar da bunların yaptığı haberleri okumasınlar ve tüketmesinler. En büyük destek budur. Biz üstümüze düşeni yapacağız. Türkiye toplumunu ve sözümüze değer veren herkesi bu mücadeleye destek vermeye çağırıyoruz."

Kaynak: AA

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