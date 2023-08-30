Abdullah Gül, Twitter'da yorumları kapatıp 30 Ağustos’u kutladı

Abdullah Gül sosyal medya hesabından, “30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlar, bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

Abdullah Gül, Twitter'da yorumları kapatıp 30 Ağustos’u kutladı

Cumhurbaşkanlığı dönemimde milli bayramlarda rahatsızlığı nedeniyle katılmadığı gerekçesiyle eleştirilen 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Gül paylaşımına yorum yapılmasını da engelledi.

Abdullah Gül, paylaşımında, "30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlar, bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Gül geçen yılın aynı döneminde bu eleştirilere yine sosyal medya üzerinden yanıt vermiş, "7 yıllık cumhurbaşkanlığı sürecim içerisinde bir kez Kırgızistan ziyareti sırasındaki rahatsızlığım sebebi ile merasimlere katılamadım" ifadelerini kullanmıştı.

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