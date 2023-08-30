Valiliğin içki yasağına TİP'ten çok sert tepki: Tanımıyoruz

İstanbul Valiliği'nin halka açık alanda içki içme yasağı getirmesinin ardından TİP'ten çok sert tepki geldi. TİP'in açıklamasında valiliğin kararını 'tanımadıkları' belirtildi.

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Valiliğin içki yasağına TİP'ten çok sert tepki: Tanımıyoruz

İstanbul Valiliği halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkollü içki içmenin yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin açıkladığı karar kamuoyundan büyük tepki çekerken, bir tepki de Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) geldi.

TİP’in açıklamasında, “İstanbul Valiliği’nin içki tüketen yurttaşlarımıza karşı açık ayrımcılık anlamına gelen yasaklama kararını tanımıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kararının Anayasa’ya aykırı olduğunun altının çizildiği açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği’nin içki tüketen yurttaşlarımıza karşı açık ayrımcılık anlamına gelen yasaklama kararını tanımıyoruz. Anayasa’ya aykırı bu sözde yasaklama kararı, özgürlüklere ve laikliğe açık bir saldırı ve toplumsal barışı dinamitleme girişimidir. Tehlikeli sonuçlara gebe olabilecek söz konusu kararın iptali için hukuki başvurular dahil gerekli adımları atacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Uydurma gerekçelerle halkın yaşamına müdahale edilmesine göz yummayacağız!"

Kaynak: Gerçek Gündem

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Türkiye İşçi Partisi - TİP İstanbul Valiliği
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