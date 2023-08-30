Sermayenin milliyeti yok: Suriyeli patrona 'işçi hakları' ağır geldi: 29 işçi işten atıldı

Kocaeli’deki bir Suriyeli patron sendikaya üye olan işçileri gece yarısı işten attı.

Helal gıda adı altında salam, sucuk, sosis üreten Amana Foods isimli firmanın sahibi Suriyeli Mazen Derawan 29 işçiyi sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten attı.

Suriyeli patrona ‘işçi hakları’ ağır gelirken, toplu sözleşme de uygulamaya konulmadı.

Yüksek Hakem Kurulu kararlarını da uygulamayıp, toplu sözleşme zamlarını vermeyen Derawan, kapı dışarı ettiği işçilerin yerine taşeron şirketten günlük işçi takviyesi yaptı.

Söz konusu fabrikada, hijyen konusunda da büyük sorunlar olduğu bildirildi.