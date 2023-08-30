Bahçeli'nin danışmanı Akşener soruşturmasının kapatılmasına tepki gösterdi: Kararda FETÖ'cü izi aradı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üyelik" iddiasıyla yürütülen soruşturmada yedi yıl sonra "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

Başsavcılığın bu kararının ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, MHP’ye yakın Türkgün gazetesinde karara tepki gösterdi.

Yazısında, geçmişte AKP ve Fethullah Gülen ilişkisini görmezden gelen Çiçek, o günler hiç yaşanmamış gibi “Açık tanıklar ortada iken, gizli tanık işine girenleri kabul edenleri görünce bu işte yaman bir çelişki var diye düşünmeden edemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başsavcılığın kovuşturmaya yer olmadığına karar vermesinin ardından Akşener’in mağdur olarak gösterilmeye çalışıldığını iddia eden Çiçek, “Soruşturma dosyası içinde hangi suçlamalar vardı bunu bilmiyoruz. Ama bir gizli tanık üzerinden bol bol hikâye yazmaya başladılar. İP yöneticileri ve gazeteci İsmail Saymaz bu işin ihalesini almış gibi sürekli bu hikâye üzerinden aklama çabası veriyorlar” diye yazdı.

Çiçek, ‘Açık tanık varken gizli tanığa ne gerek vardı’ başlıklı yazısında şunları kaleme aldı:

"Geçtiğimiz günlerde ayrıntılı yazdığım Hüseyin Gülerce’nin, Nurettin Veren’in, Prof. Dr. Kemalettin Özdemir’in, Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün, Önder Aytaç’ın ve Koray Aydın’ın ifadeleri ile milyonların huzurunda yaptıkları açıklamalar, itiraflar ortada iken ve buna benzer yüzlerce delil olacak açıklamalar, olaylar varken niçin gizli tanık ihtiyacı duyulur ki? Hem de finalde “Gizli tanık PKK’lı çıktı” propagandası yaptıracak rezilliğe imza atacak şekilde…"