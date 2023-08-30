Dün Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracağını açıklayan İYİ Parti'den bir açıklama daha: Kafaları karıştıran sözler...

Yerel seçimlere yaklaşırken partilerin stratejileri de tartışılmaya devam ediliyor. Son olarak, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun İstanbul ve Ankara’da aday çıkaracaklarını açıklaması da kafaları karıştırdı.

İYİ Parti cephesinden konuya ilişkin bir açıklama daha geldi. Cumhuriyet TV’de Beste Çelik’e konuşan İYİ Parti İzmir milletvekili Ümit Özlale, büyükşehirlerde işbirliğine kapıyı kapatmadıklarını söyledi.

İşbirliği vurgusu yapan Özlale, şunları söyledi:

“Eğer işbirliği zemini oluşursa biz işbirliğine kapıyı kapatmadık. İYİ Parti’nin kurucu değerleri ve kurucu ilkeleriyle çelişmediği sürece biz işbirliğine kapıyı kapatmıyoruz. Bu hem büyükşehirler için hem de diğer şehirler için geçerli. Dolayısıyla bizler İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerde adaylarımızı belirleriz, sonra da bir seçim kampanyası yürütürüz. O zaman işbirliği için bir zemin oluşursa, o zaman da İYİ Parti’nin kurucu ilkeleri ve milletimizin menaati ile örtüşen bir işbirliğine gitmekten çekinmeyiz.”

İstanbul ve Ankara için duyurulan kararın nedenini açıklayan Özlale, “Biz bir iddia ortaya koymak istiyoruz. İYİ Parti bana göre bütün şehirlerde potansiyeli en yüksek olan partidir. Türkiye’nin sorunlarını çözebileceğimizi insanlara kanıtlamak için önümüzde harika bir fırsat var” ifadelerini kullandı.

“İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTEYENLER KAPIMIZI ÇALARLAR”

İşbirliğinin gerçekleşme koşullarının altını çizen Özlale, “İttifaklara kapıyı kapatmak demek işbirliğine kapıyı kapatmak anlamına gelmiyor. Bizler artık kimsenin kapısını çalmayız. Bizle işbirliği yapmak isteyen partiler bizim kapımızı çalarlar” açıklamasında bulundu.

“ŞU ANDA SİYASET AÇMAZDA”

Özlale, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘birlik’ mesajına ilişkin, “Şu anda siyasetin bir açmazda olduğunu, şu anda ittifakların Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretmekten uzak olduğunu görüyorum. Buna icabet edip etmemek her partinin kendi uhdesindedir” dedi.

“KAPIMIZ AÇIKTIR”

MHP lideri Bahçeli’nin ‘yerel iktidarda komşu olalım’ çağrısına dair konuşan Özlale, “Bizler yolumuzda mutlu olduğumuzu ve 6 yılımızı devirdiğimizi söylemiştik. Eğer milliyetçi, demokrat, kalkınmacı ilkelerle bağdaşan bir siyaset oluşursa İYİ Parti çatısı altında bunu her zaman gerçekleştirebileceğimizi söylemiştik. Biz hiçkimseye bir olumsuz cevap vermedik. Biz yolumuza İYİ Parti olarak devam ederken bizim ilerici, demokrat, kalkınmacı çizgimizle, milletin menfaatiyle örtüşen bir siyasi parti bize katılmak isterse de kapımız açıktır” diyerek sözlerini noktaladı.