Akşener'den yeni açıklama geldi: İstanbul ve Ankara'da kapıyı aralık bıraktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 14-28 Mayıs'taki sandık yenilgisi nedeniyle yaklaşık üç ay sonra destekçilerinden özür dilemesi ve tüm partilere yerel seçimlere ayrı girme çağrısında bulunması gündemdeki yerini koruyor.

Akşener'in konuşmasındaki en önemli noktalardan biri, cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde isimlerini kameralar karşısında da anarak aday göstermek istediği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili sözleriydi: "Keşke herkes bizim kadar yürekli olabilse."

Bu sözler tartışılmaya devam ederken, gazeteci Fatih Altaylı İYİ Parti lideriyle konuştu. Akşener, Altaylı'nın "Ankara ve İstanbul’da yerel seçimlere kendi adaylarınızla girecekmişsiniz, doğru mu?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kürşad Bey’i (Prof. Kürşad Zorlu) tanırsınız. Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür."

Akşener, gazetecinin "Yani?" diyerek ifadelerine açıklık getirmesini istemesi üzerine şunları kaydetti:

"Yerel seçimde ittifak zaten yok. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir. Prensip olarak uzlaşamadığımız her yerde adayımızı çıkarırız. Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez."

Yazının tamamı.