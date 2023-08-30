İddia: Akşener yeni açıklamaya hazırlanıyor

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yeni bir açıklama yapmaya hazırlandığını ileri sürdü.

Son Güncelleme:
İddia: Akşener yeni açıklamaya hazırlanıyor

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tüm partilere yerel seçimlere ayrı girme çağrısında bulunmasıyla ilgili olarak bir yazı kaleme aldı.

Akşener'in yeni bir açıklama yapmaya hazırlandığını dile getiren Selvi, tarih olarak İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümü olan 25 Ekim'i işaret etti:

"Afyon’daki açıklamalarında eksik bıraktığı bir halkayı tamamlayacak. 'Ne iktidar ne muhalefet, üçüncü yol' diyecek. Hani bir dönemler meşhurdu ya 'Ne sağcıyım ne solcu, futbolcuyum futbolcu' misali. İYİ Parti’yi üçüncü yol olarak sunacak. (...)"

Yazının tamamı.

Etiketler
Meral Akşener
Son Güncelleme:
Gece kuşu 4 burç! Asla erken uyumak nedir bilmezler hep ayaktalar Gece kuşu 4 burç! Asla erken uyumak nedir bilmezler hep ayaktalar
İYİ Partili Özlale: Aytun Çıray'ın tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz İYİ Partili Özlale: Aytun Çıray'ın tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz
Akşener: 'Yavaş ve İmamoğlu'na bir söz vermedim' Akşener, 'Yavaş ve İmamoğlu'na bir söz vermedim' dedi
Dış görünüşüne önem veren 4 burç! Onlar tam bir moda düşkünü Dış görünüşüne önem veren 4 burç! Onlar tam bir moda düşkünü
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş, döviz kurunun neden tekrar yükseldiğini anlattı: 'Özel bir devlet sırrı olduğu kesin' İslam Memiş, döviz kurunun neden tekrar yükseldiğini anlattı: 'Özel bir devlet sırrı olduğu kesin'
Dehşet verici olaylar yaşanacak: Yaşayan Nostradamus Athos Salome'den 2024 kehaneti Yaşayan Nostradamus Athos Salome'den 2024 kehaneti
Canan Karatay tek tek anlattı: Neden ekmekten uzak durmalıyız? Canan Karatay tek tek anlattı: Neden ekmekten uzak durmalıyız?
Karabulut ailesinin ilk avukatı açıkladı: Cem Garipoğlu, cinayeti önceden tasarlamış! Karabulut ailesinin ilk avukatı açıkladı: Cem Garipoğlu, cinayeti önceden tasarlamış!
Ankara kulislerinde çarpıcı iddia: Erdoğan ve Bahçeli, 50 dakikalık sürpriz görüşmede neler konuştu? Erdoğan ve Bahçeli, 50 dakikalık sürpriz görüşmede neler konuştu?