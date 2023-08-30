İYİ Partili Özlale: Aytun Çıray'ın tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazeteci Nedim Şener, Devlet eski Bakanı Dr. Masum Türker, güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, tv100 ekranlarında yayımlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk oldu. Yayına bağlanan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AYTUN BEY’İN ORADAKİ TEKLİFLERİNİ SÖYLESEM BİR DAHA PROGRAMLARA ÇIKAMAZ"

Altılı masada yaşanan krizle ilgili Özlale "2 Mart gecesi 6’lı masa toplantısından sonra milletvekili ve divan üyeleri toplandı. Toplantıda birçok şey konuşuldu. O masada konuşulanları anlatsam ve Aytun Bey’in oradaki tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz. İlk önce bunu netleştirelim ama bir siyasetçinin siyasi ahlakı gereği bir GİK toplantısında konuşulanlar genel başkan olmadığınız sürece sizde saklı kalması gereken şeylerdir. Partime bağlı olmanın sorumluluğu ile o toplantıda nelerin önerildiğini söylemem." dedi.

"İTTİFAKLARIN GETİRDİĞİ NOKTADA TÜRKİYE’NİN PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM ÜRETMEKTE ZORLANIYORUZ"

İttifak tartışmaları ile ilgili Özlale "Bize düşen bir an önce sahaya inip halkla bütünleşmek. Şu anda Türkiye’nin büyüyen problemleri var, halk sahada siyasetçi görmek istiyor. İttifakların getirdiği noktada Türkiye’nin problemlerine çözüm üretmekte zorlanıyoruz. İYİ Parti’nin son dönemde yaptığı konuşmalarda ön plana çıkması gereken konu bu. Türkiye’nin durumu, ittifakların sorunlara çözüm üretemediğini gösteriyor." diye konuştu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN YARDIMCI OLMA FORMÜLÜ

İYİ Parti'nin yeniden masaya oturmasıyla ilgili Özlale "Bizim istediğimiz, anketlerde ön plana çıkan iki aday Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmayınca, onlara bir çağrı yaptık. O çağrıya yanıt olmayınca ikinci formül için bir zemin ortaya çıktı. O da iki belediye başkanının sadece iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak konumlanmasıydı. Diğer genel başkanlar da Meclis'te, partilerinin başında olacaktı." dedi.