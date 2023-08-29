Vali yardımcılığına atanan kaymakamdan dikkat çeken paylaşım: Çaldıklarınız burnunuzdan gelsin

24 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yeri değiştirilen isimlerden birisi de Konya'nın Seydişehir İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin olmuştu.

Sözcü gazetesinden Müslüm Evci'nin haberine göre, Kararnameyle Yalova Vali Yardımcılığı’na atanan Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“BAZILARI HEM HIRSIZ HEM ARSIZDIR”

İsim vermeden ilçede bulunan bazı kişileri ‘Din istismarı’ ve ‘Hırsızlıkla’ suçlayan Kaymakam Deniz Pişkin, Aşık Ruhsati'nin “Sana Kim Verdi” şiirine de yer verdi. Deniz Pişkin'in paylaşımı şu şekilde:

* “Bazı insanlar hırsızdır ama arsız değildir; çalarken yakalandıklarında genelde utanma ve mahcubiyet duyarlar. Yüzleri kızarır, başları öne düşer, sesleri çıkmaz. Bazıları ise hem hırsız hem arsızdır. Adamı çalarken yakalasan bile suçlu sen olursun, ‘Ağız tadıyla bir hırsızlık yaptırmıyor bu adam bize’ diyerek suçlu seni ilan ederler. Onlarda ne arlanma vardır ne utanma… ‘Haya' veya ‘ar' duyguları tamamen sıfırlanmıştır. Beslemeleriyle birlikte malı götürür, bir yandan da sakallarını sıvazlayarak ‘Elhamdülillah, Yarabbi şükür' çekerler.

* Şöyle dışardan baksan hepsini adam sanırsın. Ama onlar dünya malına tamah etmiş, bir türlü nefisleri doymayan kifayetsiz muhterislerdir. Hele bunların içinde bir de dini bütün görünüp, kutsal dini değerlerimizin ardına saklanarak hırsızlık yapanlar vardır ki onlar benim gözümde münafıktır, münafıktan da aşağıdadır. Onlara (Seydişehir'deki hırsız takımına) diyorum ki Ruhsati'nin bu dizellerini sizin için paylaşıyorum. Sizin bu meşine dönmüş suratlarınız varken sanmıyorum ama belki biraz üstünüze alınır, belki biraz utanır da insan olduğunuzu hatırlarsınız. Çaldıklarınız burnunuzdan gelsin, kefen paranız olsun inşallah. Sözü, büyük ozan Ruhsati'ye bırakalım:

Anadan doğunca kürkün var mıydı?

Üryan gelmedin mi börkün var mıydı?

Torba torba mecidiyen var mıydı?

Tükenmez parayı sana kim verdi?

Kuş tüyü döşekte yattın uzandın,

Haftada bir çeşit geydin özendin,

Aferin aklına sen mi kazandın?

Şu tompu tarlayı sana kim verdi?

Dinle Ruhsati’yi ne diyom sana,

İyi bir öğüttür sanma ki çene,

Çalışmayla verse verirdi bana,

Bu köşkü sarayı sana kim verdi?”

“MEMUR HALİMLE BU KADAR YAPABİLİYORUM”

Kaymakam Deniz Pişkin daha sonra paylaşımına “Kaymakam bile sosyal medyadan şikayet yazıyor, arkadaş mülki amirsin gerekli işlemleri yap memlekette hırsız da arsız da bırakma senin yapamadığını bu millet nasıl yapsın?” şeklinde yorum yapan bir vatandaşa ise “Hangi devirde yaşıyorsunuz? Çalanlar da sanki salak mı? Herkes daha çalmadan kılıfına uyduruyor? Ben memur halimle bu kadar yapabiliyorum, bir zahmet biraz da siz bir şeyler yapın. Anca ellerinizi bağlayıp, başkalarından kahramanlık bekliyorsunuz. Yazık…” cevabını verdi.

“KİM BU HIRSIZLAR?”

Kaymakam Deniz Pişkin'in paylaşımını alıntılayan CHP Seydişehir İlçe Başkanı Orhan Özel de, kaymakama çağrıda bulunarak “Kaymakam bey, kaleminize, yüreğinize sağlık. Ancak kimdir bu Seydişehir’deki hırsızlar, bilmek herkesin hakkıdır!” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

* “Seydişehir Kaymakamı sayın Deniz Pişkin’in sosyal medyada yaptığı paylaşım, siyasi iktidar eliyle devletin getirildiği durumu gözler önüne seriyor. Kaymakam bey, insanların aklına yolsuzluk şüphesini düşüren iddialarını yargıya taşımak yerine sosyal medya üzerinden paylaşmayı tercih ediyor. Görüyoruz ki, bir ilçenin en yetkili kamu görevlilerinden biri dahi iktidarın yan kolu haline getirilen yargıya güvenini yitirmiş durumdadır.

* Bu paylaşımdan sonra eğer Türkiye’de gerçekten bir hukuk anlayış varsa konuyla ilgili Seydişehir Başsavcılığı harekete geçerek Kaymakam Deniz Pişkin’in ifadesine başvurması gerekmektedir. Başsavcılığının adım atması kadar önemli bir diğer husus ise Deniz beyin konuyla ilgili açıklama yapmasıdır. Zira Deniz bey bulunduğu makam gereği kamu vicdanını ve yurttaşların hakkını da savunmakla yükümlüdür.

* Seydişehir’in hırsız takımı kimdir? Bu hırsız takımının arkasında hangi bağlantılar ve güçler varlar? Bu soruların yanıtlarını başta Seydişehirliler ve Konyalılar olmak üzere tüm Türkiye’nin bilmesi gerekmektedir. Seydişehirli bir Konya Milletvekili olarak süreci yakından takip edeceğimi ve kaymakam beyin iddialarını araştıracağımı da kamuoyuna duyururum.”