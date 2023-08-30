Akşener: 'Yavaş ve İmamoğlu'na bir söz vermedim'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 14-28 Mayıs'taki sandık yenilgisi nedeniyle yaklaşık üç ay sonra destekçilerinden özür dilemesi ve tüm partilere yerel seçimlere ayrı girme çağrısında bulunması gündemdeki yerini koruyor.

Akşener'in konuşmasındaki en önemli noktalardan biri, cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde isimlerini kameralar karşısında da anarak aday göstermek istediği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili sözleriydi: "Keşke herkes bizim kadar yürekli olabilse."

İYİ Parti liderinin sözleri tartışılmaya devam ederken, Sözcü yazarı Aytunç Erkin dikkati çeken bir bilgi aktardı:

"Ankara'da partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle yemekli bir toplantıda buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kritik bir soru yöneltildi: 'Ankara ve İstanbul'da mevcut adaylarla ilgili nasıl bir yol haritamız var?'

İYİ Parti liderinin verdiği yanıt çarpıcı: 'Büyükşehir belediye başkanlarına bir söz vermedim.' (...)"

Bugüne dek kulislerden gelen çoğu bilgi, İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara'da ayrı aday çıkarmaya yakın olduğu yönünde.

Erkin'in yazısının tamamı.