Yeraltı dünyası serbest, gazeteci içerde! Denetimli serbestlik ne ve nasıl uygulanıyor?

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, “Denetimli serbestliği adil uygulama gereği” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ergin bugünkü yazısında, gazeteci Barış Pehlivan’ın hukuka aykırı bir şekilde denetimli serbestlikten yararlandırılmamasını eleştirdi.

Barış Pehlivan'ın yazdığı bir yazı nedeniyle 5. kez cezaevine girmesini değerlendiren Ergin, hukukçu Prof. Dr. Adem Sözüer'in değerlendirmelerine dikkat çekti.

Yazıda şu ifadeler öne çıktı:

"Kuşkusuz, mesele burada büyük ölçüde takdir yetkisinin ne şekilde kullanıldığı sorusunda beliriyor. Hükümlü hakkında yeniden açılan davada yöneltilen suçlamaların ciddiyeti, ağırlığı önemli bir faktör olmalıdır. Örneğin, cinayetten suçüstü yakalanan bir kişinin denetimli serbestliğine son verme ihtiyacı ile bir gazeteciye açılan hakaret davası arasında bir fark olmak durumundadır. Suçlanan gazetecinin beraat etmesi halinde telafi edilemeyecek bir zararın ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Ayrıca, hepsinden önemlisi, getirilen düzenlemeyle ağır ceza mahkemelerinde mahkûm olmuş yeraltı dünyasından isimler, cinayet hükümlüleri, hırsızlar denetimli serbestlikten yararlanırken, gazetecilerin bir yazı nedeniyle cezaevine girmeleri adalet duygusunu yaralamaktadır.

Her halükârda burada takdir hakkının yargı tarafından daha adil bir şekilde kullanılmasını sağlayacak yeni bir bakışa ihtiyaç vardır."

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